跨國勞工組織：為美供貨台灣漁船 涉虐移工

全球勞工正義組織發布報告指出，為美國品牌供貨的台灣漁船有強迫外籍漁工勞動的行為。調查強迫勞動是目前美國祭出301關稅的重點。圖為台灣東港漁市；示意圖。（美聯社）

跨國勞工權益組織「全球勞工正義」(Global Labor Justice，GLJ)調查美國罐裝鮪魚巨頭StarKist歷時兩年半，17日發布的一份報告指出為StarKist供貨的台灣漁船上，移民 工人被強迫勞動及受虐待，包括嚴重傷勢(如斷指或失明)得不到治療、收取高額招聘費使工人負債累累、連續數個月出海無法與外界通訊。

GLJ調查鮪魚品牌StarKist 發現船工被迫勞動

華盛頓郵報 報導，該報告聚焦於StarKist在太平洋的長鰭鮪(albacore tuna)供應鏈，依賴台灣小型遠洋船隊，勞動力以印尼 移民漁民為主。GLJ調查發現該供應鏈中約有313艘漁船，其中162艘被確認為台灣所有或懸掛台灣的國旗。

受訪的92名移民工人曾在37艘漁船上工作，所有個案都有強迫勞動的「跡象」。報告稱在這些漁民中，有27艘漁船上的62名漁民的證據，足以符合聯合國國際勞工組織(ILO)對強迫勞動的定義，即在威脅或脅迫條件下進行的非自願勞動。

報告中所有受訪漁民都表示海上作業期間護照被扣留；台灣規定外籍漁民24小時內至少休息10小時，但幾乎所有人都過度加班。掛餌、拋線、收線、宰殺、清理、存放鮪魚，再加上清理甲板的整個過程需要15到24小時，休息時間通常只有3到5個小時。

移工：斷指或眼傷失明延誤就醫

大多數受訪工人匿名接受GLJ採訪，只有6人願意透露姓名。53歲的印尼漁民內爾萬(Adrie Nelwan)表示每晚只能睡大約3小時，發生意外也無人理會。內爾萬2021年工作時，一根釣線斷裂，魚鉤刺進他的右眼，導致眼內出血。他說船長拒絕了就醫請求，船上也沒有WiFi可以求助，他還被威脅要減薪，只得繼續工作。受傷近兩個月後他才就醫，此時右眼已經失明，後續手術費用還讓他的家人背了債務。

另一名漁民羅尼(Abdul Roni)2025年4月也在台灣漁船上工作，收網時手被捲入滑輪中，中指完全被切斷，另兩根手指也骨折了，他請求船長讓他停靠到兩天航程外的關島接受治療，但也被上級拒絕，直到11天後漁船停靠台灣才處理傷勢。

StarKist總部位於維吉尼亞州，2008年被韓國東遠產業全資收購；StarKist的行為準則寫明其海鮮來源可靠，並禁止強迫勞動。參與此次報告調查、台灣最大的外籍漁民工會FOSPI-PMFU的漁民代表們，要求StarKist與工人直接談判，以達成一項具有約束力的協議，保護他們的勞動權益。不過FOSPI工會領導人表示曾兩度嘗試聯繫StarKist，皆未得到回應。GLJ則稱，於17日向南韓政府投訴東遠產業。

星琪(StarKist)公司是美國著名的鮪魚罐頭品牌，但已被韓國集團收購。（美聯社）