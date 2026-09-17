蘇起：無論川習會前後 只要有軍售大陸會翻臉

蘇起今日表示，這次會談應主要聚焦美中雙邊問題及美國期中選舉，「台灣不必太擔心」。他認為，這時候應該不是打台灣牌的時候。至於美國對台軍售，蘇起則分析，目前可能性已經「非常非常低」。（記者張鈺琪／攝影）

華府 「川習二會」預計本月24日登場，台北論壇基金會榮譽董事長蘇起今（17）日表示，這次會談應主要聚焦美中雙邊問題及美國期中選舉，「台灣不必太擔心」。他認為，這時候應該不是打台灣牌的時候。至於美國對台軍售 ，蘇起則分析，目前可能性已經「非常非常低」。

由李國鼎科技發展基金會主辦、台北論壇基金會與長風文教基金會協辦的「2026國鼎地緣政治論壇」17日下午在台大醫院國際會議中心舉行，以「美中關係的共存、衝突與新秩序」為題。蘇起以「台灣失落的十年：2016—2026」發表專題演講，並在論壇中場休息期間接受媒體訪問。

針對媒體詢問，川習會 是否可能為台灣帶來較大風險。蘇起表示，「我覺得這次應該還好」，雙方主要還是談兩個大國之間的問題，川普目前最關注的是期中選舉，希望大陸方面能對他的選情「有一點點幫助」。

蘇起說，大陸現在也不會在這個時候「拿台灣來跟他做交易」，因此「基本上還是美中關係，所以台灣不必太擔心」。至於台灣是否可能成為川普手中的牌，他表示，「一定會有台灣牌啦」，但這時候應該不是打台灣牌的時候，因為川普目前「滿腦子都是選舉」。

談到今年5月川習會，蘇起認為，習近平當時傳達給川普最重要的訊息，就是台灣議題對北京「非常非常重要」，如果美方在台灣問題上有所動作，北京可能會「不惜一切地跟你翻臉」。他認為川普已經「完全聽進去了」，所以這次會面「不需要再講」。

另有媒體詢問，傳出北京希望川習會前美方不要宣布對台軍售，川習會後美國對台軍售可能如何發展。蘇起回應，「我覺得軍售的可能性不高了，非常非常低」，並表示無論川習會前後，「只要有軍售的話，我認為大陸會翻臉」。

蘇起稍早在論壇演講時，則以馬斯洛需求層次理論檢視1949年以來台灣發展。他認為，台灣過去從生理、安全、歸屬感一路走向自尊及自我實現，但2016年後（蔡政府執政後）開始往下走，如今又重新面臨「安全需求」。

蘇起接著將美國對台安全承諾及北京對台政策列為目前主要風險。他認為，美國對台灣已出現「無力保台」甚至「無心保台」的情況，而北京對台灣問題的緊迫感則「急劇加深」。

談到外交情勢，蘇起也提到，外交部長林佳龍日前談到，台美溝通良好，「我們要去管理中國大陸」。蘇起對此批評，「林佳龍講大話，你就知道我們外交沒招了」。

蘇起最後表示，美中今年預計舉行多次峰會，「大家在互相摸底」，表面上互動熱絡，私下還是有許多外界看不到的角力。他認為，未來局勢「不取決於台灣，也不取決於川普，而是取決於習近平」。

蘇起今日以「台灣失落的十年：2016—2026」發表專題演講，並在論壇中場休息期間接受媒體訪問。（記者張鈺琪／攝影）

由李國鼎科技發展基金會主辦、台北論壇基金會與長風文教基金會協辦的「2026國鼎地緣政治論壇」17日下午在台大醫院國際會議中心舉行。與談人（左起）為李國鼎科技發展基金會副董事長黃齊元、台北論壇基金會榮譽董事長蘇起、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、中央研究院院士吳玉山、天下雜誌資深研究主編辜樹仁。（記者張鈺琪／攝影）