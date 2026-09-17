2026遠見高峰會／中東為何加速去美元化？前白宮記者張經義：美國拿石頭砸自己的腳

張經義見證美國社會日益排外，也感受美國外交逐漸脫離國際主流，於是毅然告別白宮記者生涯，轉赴充滿發展活力的中東。(圖／張經義提供)

《遠見》於2003年創辦「遠見高峰會」，每年舉辦一屆，至今邁入第24屆，已成為最具影響力的華人 領袖觀點交流平台。上海東方衛視駐中東記者張經義將蒞臨2026第24屆遠見高峰會擔任講者。

上海東方衛視駐中東記者張經義，從白宮 轉戰中東第一線，親歷戰火與大國角力，看見國際秩序重組，也在記者與父親之間，重新思考現場、真相與家人的重量。2026年10月14、15日在台北舉行的「遠見高峰會」，將邀請張經義以直擊中東的經驗，來發表對國際地緣政治局勢的觀察。

一般人每一天的開始，通常是在鬧鐘聲或和煦陽光的清晨中醒來。然而，對張經義而言，他的清晨，經常伴隨著突發事件與難以預測的風險。

「我現在每天早上醒來做的第一件事，就是看簡訊有沒有收到防空警報；第二個就是查新聞，看伊朗跟美國是不是又打起來了？」他說。

接受《遠見》越洋專訪時，張經義人在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，剛出版他的著作《戰火在窗前》。

張經義是政大阿拉伯語系與新聞系雙學位，本來就對中東文化有特殊感情。留學美國取得紐約大學國際關係碩士後，2010年成為鳳凰衛視駐華府記者，2011年起，主跑白宮新聞，加盟東方衛視。他是首位白宮記者協會中文媒體記者。

2025年，他離開白宮、轉赴中東駐點，是因為跑白宮新聞15年了，太過高壓與疲憊。尤其在美國總統川普的第一任期，「老先生（川普）只睡四小時，我睡前要看他推特，醒來又得看他推特……，他永遠比我早起，永遠比我晚睡，真的覺得我就老了10幾20歲。」

原以為駐點中東，就能遠離華府的政治喧囂，沒想到，今年2月美國與以色列對伊朗開戰，伊朗就對鄰近的美國駐軍開戰，張經義住在阿布達比，有時看到飛彈與無人機在窗前的火花，讓他陷入另一種精神緊繃。現在每到深夜，他仍習慣性點開川普的「真實社群」帳號。他打趣說：「朋友會跟我開玩笑，『你當初想離開川普，但川普一直沒有離開你。』」

非黑即白世界觀，導致誤判

張經義跑了15年白宮新聞，親歷美國社會的劇烈變化。對他而言，這個曾被視為民主與包容象徵的國家，光環正一層層褪色。「美國對移民的態度發生了巨大轉變，特別是對華人，尤其是在疫情期間。」他感嘆：「美國社會對民族的包容性愈來愈低，跟我們過去長大的印象完全不同。」

這種內部日益封閉與排他的氛圍，也反映在華府的對外立場，讓他真切感受到美國正逐漸與國際「脫軌」，「我發現，目前在白宮當國際記者，跟國際很多主流背道而馳。」

但真正促使他下定決心離開美國的原因，是加薩走廊嚴峻的人道危機。

他心痛地指出，加薩當地約1000名記者，就有四分之三遭到攻擊，甚至殺害。然而，在號稱捍衛新聞自由的白宮記者協會晚宴上，全場對加薩記者的求救卻都默不作聲。那晚，他極度失望，於是當場拿下領結，拒絕出席。

懷抱著報導真正國際新聞的熱情，他最終選擇走向連貫歐亞非大陸、展現蓬勃生機的中東。

張經義直言，美國官員長期處於本國媒體形塑的資訊「泡泡」中，習慣以「非黑即白」的世界觀做決策，導致嚴重的認知落差與誤判。

他舉例，川普曾誤以為只要狙殺伊朗高層，伊朗人民就會起而推翻現在的政權，轉而親美，但結果未如預期。西方媒體往往將伊朗簡化為「邪惡政權」，實際接觸後發現，許多海外伊朗人會明確區分「伊朗民族」與「伊斯蘭共和國政權」。

伊朗歷經數千年歷史、多次外敵入侵、西方長期制裁，仍維持強烈的民族認同。張經義認為，正是這種深厚的身分認同與歷史記憶，讓伊朗在這次戰爭中，展現強烈的抵抗與反擊意志。

立場再不同，也要維持對話

隨著美國在中東影響力鬆動，中東各國也開始調整安全策略。張經義指出，2019年沙烏地煉油設施遇襲、2022年阿拉伯聯合大公國遭飛彈攻擊時，美國均未如預期強力介入，讓不少中東盟友重新評估對華府的依賴。如今，沙烏地阿拉伯、土耳其、巴基斯坦、埃及加強區域防務合作；阿拉伯聯合大公國維持彈性，並深化與美國、以色列、印度關係；卡達與阿曼則維持中立，扮演斡旋角色。

當被問及同樣夾在大國博弈中的台灣，能從中東各國的生存之道中學到什麼時，張經義沉吟片刻後，給了四個字：「與鄰為善。」

他指出，海灣國家近年投入龐大安全成本，一旦遭到攻擊，「付錢的是我們，挨打的也是我們，美國也不替我們出頭。」他認為，沙烏地阿拉伯與卡達近來採取的作法相對明智：一方面與伊朗保持適當距離，另一方面維持直接對話的管道，以避免誤判。即使爆發嚴重軍事衝突，兩國仍派代表出席伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的葬禮，顯示即使立場不同，彼此仍願意維持對話。

從中東局勢可觀察到全球區域秩序正在重組。隨著美國逐步調整全球戰略布局，海灣國家重新思考安全與外交策略，從過去倚賴美國的「油元體系」，到尋求更多元的安全伙伴與經貿合作。在「伊斯蘭北約」短期內難以成形的情況下，中東各國也開始依自身利益，發展不同的外交策略。

從油元體系到去美元化 中東對美國信任瓦解

張經義指出，要理解當前中東的權力重組，必須先了解中東國家對美國信任破滅的過程，而這場幻滅並非一夕發生，而是歷經多年累積。

1945年，美國小羅斯福總統（Franklin Delano Roosevelt）與沙烏地阿拉伯達成一項維持近80年的默契，亦即沙烏地阿拉伯提供穩定的石油，美國則提供安全保護。

然而，這套機制近年失靈。舉例來說，2019年，沙烏地阿拉伯的煉油設施遭到無人機及巡弋飛彈攻擊，造成全球石油供應嚴重中斷。時任美國總統川普被問到，是否承諾保護沙烏地阿拉伯時，卻親口否認。這讓身為全球美製武器最大買家、駐有美軍基地的沙烏地阿拉伯「非常震撼」，深刻意識到自身安全無法全盤仰賴美國，促使沙國與海灣國家開始尋求安全伙伴多元化。

更令中東國家產生警覺的，是美國將美元「武器化」。俄烏戰爭爆發後，當時，西方政府凍結俄羅斯高達3000億美元的資產，美國拜登（Joe Biden）政府甚至揚言，俄羅斯盧布（ruble）將變成「瓦礫」（rubble）。

張經義觀察，這種施壓引起反效果，持有龐大美元資產的海灣國家開始擔心資產安全，「你今天把美元武器化，那些持有美元的海灣阿拉伯國家會怎麼想？『你哪天對我不開心了，是不是就會凍結我的資產？』……，美國這是拿石頭砸自己的腳。」他認為，這正是加速全球「去美元化」進程的原因，並感歎地說，他剛擔任白宮記者時，美元占全球外匯儲備超過七成，如今已跌破六成。

初到阿布達比時，張經義看見的是一個安全繁榮的城市。然而，戰火打破了這份平靜。阿拉伯聯合大公國在衝突期間，遭受近3000枚飛彈與無人機攻擊，也讓他第一次深刻感受到，「記者」與「父親」兩種身分之間的拉扯。

他提到，前幾天月圓時，陪著孩子站在窗邊看月亮，沒想到，孩子卻說不想看外面，因為覺得外面可能會放「煙花」。張經義知道，孩子口中的煙花，其實是導彈攔截時的爆炸火光。「這麼小的孩子，心裡已經留下了陰影，看到黑夜，會本能地想避開，」他感嘆戰爭對下一代的影響。

張經義 個人小檔案

出生：1979年

現職：中國上海東方衛視駐中東記者

經歷：前上海東方衛視駐白宮記者兼上海廣播電視台北美新聞中心主編

學歷：美國紐約大學國際關係碩士、台灣國立政治大學阿拉伯語與新聞雙學士

成績：首位白宮記者協會中文媒體記者

2026第24屆遠見高峰會 小檔案

創辦年份：2003

主辦單位：遠見雜誌

演講與談貴賓人數：每屆預計有60位來自台灣、中國大陸、香港、新加坡、東協國家、美國等跨界領袖

2026第24屆大會主題：「AI‧地緣政治‧永續—混沌世界 尋找新穩定、新成長、新價值」

舉辦日期：10月14日、10月15日

舉辦地點：台北遠東香格里拉飯店

合作媒體：世界日報、星洲日報、新浪財經、聯合早報、東方財經

張經義2026年隻身在阿曼報導新聞。(圖／張經義提供)