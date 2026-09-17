台擬申請加入IMF 美財長未承諾協助

美聯邦眾議員金映玉（左）15日在國會聽證會披露，台灣正準備申請加入IMF，她敦促美國政府表態支持。圖為她今年7月率團訪台時拜會賴清德總統。（圖／總統府提供）

美國聯邦眾議員金映玉（Young Kim）15日在國會聽證會表示，台灣正準備申請加入國際貨幣基金（IMF），她敦促美國表態支持。出席聽證會的美國財政部長貝森特 僅回應他知悉相關法案，並未承諾美國行政部門將如何協助台灣加入IMF。

外交部昨回應，感謝金映玉及美國國會支持我國加入IMF，並已與相關部會進行研議，另將廣泛徵詢友邦及包括美國在內理念相近國家的意見，再據以研訂具體可行的推動方案。未來倘有進展，將適時對外說明。

中華民國 是IMF的創始會員，直到1980年IMF執行董事會決定由中華人民共和國政府代表中國，我方才失去原有席位。IMF資料顯示，當時並非中國重新入會或台灣退出，而是將「中國」會員的代表政府從台北改為北京。

美國聯邦眾議院15日舉行金融服務委員會聽證會，共和黨籍眾議員金映玉說：「我想談談『台灣不歧視法案』，這是我提出的法案，去年已納入『國防授權法』。法案要求美國派駐IMF的代表，運用美國的發言權和投票權，支持台灣加入IMF。」她並說，美方一直和台灣政府官員討論此事，「台灣正準備提出申請加入IMF，我希望美國能運用發言權支持台灣的申請，或鼓勵台灣盡快提出申請。」

貝森特並未承諾美國將支持台灣申請加入IMF，僅簡短回答：「我們知道妳提出的這項法案。」

金映玉隨後表示，強大的台灣是美國反制中國大陸經濟脅迫最有效的工具，並把話題轉向大陸透過國營企業、掠奪性放貸和關鍵礦產供應鏈擴張影響力。貝森特則說，美國正推動提高透明度，避免相關國家因大陸的掠奪性放貸落入債務陷阱。

金映玉目前擔任眾院外委會亞太小組主席，被視為友台議員之一，今年7月下旬率領國會跨黨派訪問團訪台，也獲賴清德總統接見。

對於申請加入IMF，中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，最大困難仍在「國家身分」認定。他說，以世界貿易組織（WTO）的經驗來說，只要是國家或擁有對外貿易政策自主權的個別關稅領域，都具申請資格，因此台灣得以「台澎金馬個別關稅領域」加入；但IMF除涉及國家身分認定，還須符合其金融體系及相關會員義務要求。IMF雖非直接隸屬聯合國，以獨立方式運作，但即使加入不用聯合國背書，對於國家認定，IMF很可能援引聯合國的定義。

大陸官方昨未有最新說法。去年6月美國眾議院通過「不歧視台灣法案」，當時大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，「IMF是聯合國的專門機構，只有主權國家才有資格參加。台灣作為中國的一部分，無權參加」。