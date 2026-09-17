新聞評論／台灣利益就是美國利益 林佳龍吹牛不打草稿

外交部長林佳龍15日接受廣播節目專訪表示，台美溝通良好，台美要共管中國、「台灣利益就是美國利益」。（本報資料照片）

有時候，展現一種唬人的架勢，是騙局得以演下去的有效辦法。就譬如，外交部長林佳龍聲稱「台美要共管中國」，並說，台灣支持美國穩定對中關係，但這與傷害台灣利益與否無關，因為「台灣利益就是美國利益」。

美國大西洋月刊幾天前才登了一篇題為「台灣會就此放棄嗎」的報導，其中一個重要觀察就是，台灣社會正在經歷一場深刻的安全認知轉變，曾經普遍的信念「美國一定會來」，如今正漸被質疑。先不論文章的論斷是否過於誇張，但台灣對美國協防台灣的信心早已跌至谷底，則是普遍承認的看法。

林佳龍卻說「台美要去管理中國」，還說「台灣利益就是美國利益」。只能說，林佳龍也是無奈，因為不吹下去，整套民主陣營對抗專制擴張的鏈條都會斷掉，台灣是民主防線最前線的敘事也難以為繼。

但這在清醒的人的耳裡，這些話別說是荒謬絕倫了，至少也是天方夜譚。

就別說台灣利益並不等同於美國利益，台灣甚至連美國的核心利益都不算。美國昆西研究所的高級研究員史文，去年9月刊載了一篇報告，標題就是「台灣：美國的一個重要但非核心的利益」。該文認為，台灣是美國的重要利益，但並非核心利益；美國沒理由為了捍衛台灣而與中國開戰。

史文承認，台灣高科技實力不容小覷；但指出，在美國和其他西方國家複製這種生產能力，遠比為台灣問題與中國開戰划算。史文觀點不是孤例或極少數，類似主張可能正在形成主流。

今年3月，布魯金斯學會發表一篇「置身事外的策略：調整美國對台灣的支持」的報告。該文認為，中國大規模軍事擴張已使兩岸軍力對比向北京傾斜，大幅提高美國介入的成本與風險；美國應以「明確的不干涉政策」取代戰略的模糊，調整其區域態勢和參與方式，以維護美國核心利益。

這一任的川普政府就是循著這條思路，正試圖降低台灣在美國戰略利益上地位。月初，美國《國家利益》雜誌一篇由哈德遜研究所兩位研究員撰寫的文章即認為，川普政府可能正在逐步瓦解其第一任期建立的安全架構。美國似正在將其重心從印太地區移開，甚至可能已放棄遏制中國想法。

從這些文章都可以嗅出台灣正在失去美國的「垂愛」，林佳龍卻在這時說「台灣利益就是美國利益」，算是吹牛都不必打草稿了。

問題在於，這種伎倆能保住民進黨的千秋江山嗎？民眾可能一時被蠱惑，但他們驚醒的速度可能會遠超民進黨想像，因為現實會逼著所有人甦醒。林佳龍現在吹的牛皮就已經夠讓人捧腹了，但人民恐怕還會看到民進黨謊言撐破時，更令他們噴飯的場景。