我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

川普曝伊戰可能期中選舉前結束 稱迎「非常好的結局」

雙城論壇層級限縮 蔣萬安再槓陸委會：為什麼設限？

台灣新聞組／台北17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
雙城論壇層級限縮，台北市長蔣萬安再槓上陸委會。（記者許正宏／攝影）
雙城論壇層級限縮，台北市長蔣萬安再槓上陸委會。（記者許正宏／攝影）

台北上海雙城論壇預計12月舉辦，上海踩線團前天來台籌辦雙城論壇，但層級再遭陸委會限縮，上海市台辦副主任李驍東無法來台，僅核准處長徐皓。台北市長蔣萬安昨回應，為什麼會設限？陸委會應說明。陸委會則指，對各種申請案政府會「綜合情勢和各種因素加以判斷」。

這也是繼上次小貓熊亮相記者會的上海市台辦主任金梅、副主任李驍東被封殺後，再度封殺李到台北。蔣萬安表示，雙城論壇已行之多年，就是單純的市政交流，且他上任後持續秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則來進行，兩岸間愈困難愈需要溝通交流。

陸委會副主委梁文傑回應指，各縣市政府類似的申請案非常多，不是只有台北市，想來的也不是只有上海。對各種申請案，政府會「綜合情勢和各種因素加以判斷」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨則表示，「民進黨當局無理刁難阻撓論壇的籌備籌辦工作，違背島內主流民意，不得人心」。有台媒記者追問，去年蔣萬安參加雙城論壇，共軍隔日即宣布對台軍演，「大陸方面要怎麼讓台灣人相信兩岸交流能夠促使台海降溫？」朱鳳蓮說，「對這兩件事情做不必要的關聯是沒有意義的」，重申雙城論壇是兩岸交流合作重要平台。

另，朱鳳蓮昨指出「兩岸旅遊業界座談會」11日在江西廬山舉辦，與會台灣旅遊業者表示，期盼兩岸旅遊往來能夠早日恢復正常，大陸居民赴台灣本島旅遊能夠早日實現，台灣旅遊業界願意為此積極奔走。

而海基會董事長蘇嘉全14日會見青島台協會長張新政等台商，台商表示山東幅員廣大，但僅青島直航，此次特別就濟南航點申請明年春節包機等交換意見。蘇嘉全則表示將持續協助了解實際情形，在現行政策及相關規範下，盡力協助。

精華 FAQ

  • 上海市台辦副主任李驍東這次無法來台，陸委會僅核准處長徐皓入境。這已是相關人員第二次被限制來台，也讓雙城論壇前期籌辦再度受到影響。

  • 蔣萬安認為雙城論壇行之多年，本質上是單純市政交流，應維持對等、尊嚴、善意與互惠原則。他質疑政府為何要設限，並要求陸委會說明決策理由。

  • 文中還提到旅遊恢復與交通往來議題。朱鳳蓮轉述兩岸旅遊業界希望陸客赴台恢復正常，台商則關注山東僅青島直航、盼增設濟南航點，海基會表示會協助了解。

蔣萬安 雙城論壇

上一則

新聞評論／台灣利益就是美國利益 林佳龍吹牛不打草稿

下一則

新聞評論／亂打「中華台北」 民進黨搬石頭砸自己的腳

延伸閱讀

陸委會再封殺中國官員來台 雙城論壇年底舉辦蒙陰影

陸委會再封殺中國官員來台 雙城論壇年底舉辦蒙陰影
赴中未登錄要罰業者怒 觀光署滅火提開會討論 國台辦：又一卑劣伎倆

赴中未登錄要罰業者怒 觀光署滅火提開會討論 國台辦：又一卑劣伎倆
中國9/15收緊邊控 陸委會副主委：赴陸橙色警示暫不升級、禁團令維持

中國9/15收緊邊控 陸委會副主委：赴陸橙色警示暫不升級、禁團令維持
台勞長赴陸出席APEC 國台辦將按「一中原則」 陸委會反駁

台勞長赴陸出席APEC 國台辦將按「一中原則」 陸委會反駁

熱門新聞

溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

2026-09-11 19:13
妞妞(右)在「台灣FRC研討會」侃侃而談。(摘自Instagram@4253raidzero_frc)

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

2026-09-09 20:09
每年一到中秋節，蛋黃酥討論的議題紛紛出現，大家都在評比和尋找最好吃、價格最親民的店家。 (示意圖／AI生成)

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

2026-09-10 19:38
立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃遭通緝。（本報資料照片）

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

2026-09-10 19:58
蔣友柏（左）與林姮怡當年抱著女兒合影。（本報系資料照）

蔣友柏再婚倒數 前妻林姮怡背景被翻出 千金嫁蔣家斷星途

2026-09-12 17:00
台中市長盧秀燕在今年天下雜誌縣市長滿意度調查中排在六都最後、全國倒數第二。市府表示，每項調查都是參考，市府虛心接受。(本報系資料照)

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

2026-09-15 09:20

超人氣

更多 >
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次
好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範
因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳
愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女

愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女