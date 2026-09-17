妻喊「Chinese Taipei」遭出征 蔣萬安：蔡英文也說中華台北沒矮化

台北市長蔣萬安結束議會總質詢後，選舉行程增加，白天市政行程後，蔣萬安晚上拜票行程滿滿。（圖／民眾提供）

對於台北市長參選人沈伯洋 稱「誰害我們要用Chinese Taipei？」台北市長蔣萬安 昨天被問此事時表示，民進黨標準要一致。前總統蔡英文 也說，中華台北並沒有矮化的問題；行政院前院長林全也說，「Chinese Taipei」就代表中華民國，他反問沈伯洋「所以，沈委員要怎麼看呢？」

繼蔣萬安兒子交換生事件後，蔣妻石舫亘過去參加APEC亞太經濟合作會議活動曾說「Chinese Taipei」也遭網軍側翼攻擊。雖然將參加APEC的勞動部長洪申翰說，「我們正式會員名稱確實是 Chinese Taipei」，沈伯洋仍有意見。

蔣萬安昨天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮時受訪，他說，民進黨已經執政10年，參與很多的國際會議也都是用Chinese Taipei、中華台北，所以不管是今年行政院前政委楊珍妮參加APEC亞太經濟合作會議，或是洪申翰部長即將啟程參加APEC會議，都是如此。

蔣重申，民進黨標準要一致。前總統蔡英文也說，中華台北並沒有矮化的問題；行政院前院長林全也說，Chinese Taipei就代表中華民國。蔣萬安反問沈伯洋「所以，沈委員要怎麼看呢？」

據2016年媒體報導，當時的衛福部長林奏延因參加世界衛生大會，在演講中自稱「中華台北」，外界質疑是自我矮化。不過當時的總統蔡英文肯定林奏延表現，也認為沒有自我矮化的問題；當時的行政院長林全在立法院答詢時也曾說「Chinese Taipei其實就是代表中華民國」。

此外，沈伯洋15日到公館商圈拜票人潮擠爆，不過社群Theards上，有網友放出周邊外圍人潮的空拍照，直言「本質很空虛」；還有網友在Threads放上蔣萬安同日出席旅館公會中秋餐會影片，稱「脆好多洋桃洗公館...看了想笑，比起人人手拿旗子標語擺明動員的假洋流，這才是真萬安旋風。」

年底選舉逼近，蔣萬安結束議會總質詢後，選舉行程增加，白天市政行程後，蔣萬安晚上拜票行程滿滿，就有網友放出蔣萬安15日出席台北市旅館公會的拜票現場影片，現場蔣萬安逐桌敬酒，還有網友在社群貼文說，原本在對面，(蔣萬安)硬是繞過桌椅「翻山越嶺」只為了跟我握手，決定要遷戶口來投票了，「哈！師奶殺手級的魅力。」

現場許多民眾高喊「蔣萬安喊凍蒜」、「蔣萬安我愛你」，場面相當熱，讓網友貼文稱「這才是真萬安旋風」。

沈伯洋近日走訪市場、公園掀起「洋流」，藍營批人潮是假的，沈回應可去現場感受。（圖／沈伯洋競選辦公室提供）