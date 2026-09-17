北京2028犯台？ 台學者：勿杯弓蛇影

圖為台灣漢光演習期間，海軍陸戰隊官兵操作偵查型無人機。「經濟學人」報導，美台軍方正建構「地獄景象」台海作戰構想。(聯合報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 針對《經濟學人》提及中共可能於2028前後犯台與30倍戰力優勢說法，台灣學者認為計算基礎存疑，時機推論也不必過度恐慌。

「經濟學人」報導美台軍方正建構「地獄景象」台海作戰構想，中共 攻台必須具備30倍以上的軍力優勢。軍事專家指出，不知30倍的計算基礎為何，但無論美方的戰略如何調整，台灣都必須承擔更多防衛作戰的義務。至於中共2028年可能犯台的說法，台學者認為可供參考，但不必杯弓蛇影。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，俄烏戰場雖顛覆一些傳統的戰爭想像，不過要達火力差距達30倍以上「就過分誇張了」，不知計算基礎為何。

經濟學人報導認為，共軍 可能利用美國身陷中東戰事、武器庫存一時難以補充的時機對台採取行動，最快可能落在2028台灣總統大選前後。揭仲質疑「邏輯大有問題」；他反問，美軍現在深陷中東，彈藥庫存也未補足，「現在對台動手不是更好？」

揭仲指出，中共思考武力犯台，除了考慮美軍在西太平洋的戰力外，更重要取決於自身的國家目標、戰爭準備，以及領導者對當前局勢的看法。他認為，共軍要在台灣周邊創造「讓美軍連干預都來不及」的絕對有利態勢，2028年恐怕仍力有未逮。

揭仲說，華府 對於美國究竟要如何保衛西太平洋、要為此付出多少？與中共軍事衝突的準備夠不夠？應該有相當多爭論，其隱含問題是美方是否該調整戰略？無論美方的戰略如何調整，台灣都必須承擔更多防衛作戰的義務

揭仲說，例如，台灣必須自己投入大量無人機，在台海獨自扛起「地獄景象」的責任，尤其在第一島鏈牽制共軍，讓美軍可依托第二島鏈，在4、500公里外用遠距精準彈藥攻擊、消耗共軍的海空目標，才是美軍可能做法。

台灣國防院戰略所長蘇紫雲說，傳統上攻擊方的兵火力應該是對手的三倍以上，若是登陸作戰更要擴大到五倍以上，不過是否必須達到30倍以上差距，可能還要經過電腦兵推模擬。

蘇紫雲強調，中共犯台的時間窗口取決於攻守雙方，他認為台灣防守能力近年已有提升，中共領導人習近平在尋求四連任之際也沒有必要造成內部的政治風險，2028的看法可供參考，但不必杯弓蛇影。

蘇紫雲指出，經濟學人這篇報導的主要對象應仍是針對美國內部的政治菁英，凸顯美國內部對中政策路線的拉扯；近期又浮現的棄台論雖非主流，但仍有華府人士擔憂川普政府對北京的態度，才會一直有類似文章出現。