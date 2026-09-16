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雙城論壇籌辦層級遭打壓 滬踩線團又被「穿小鞋」

台灣新聞組／台北16日電
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台北市長蔣萬安在去年12月28日雙城論壇主論壇後接受兩岸媒體聯訪。(本報資料照片...
台北市長蔣萬安在去年12月28日雙城論壇主論壇後接受兩岸媒體聯訪。(本報資料照片)

台北上海雙城論壇邁入第17年，今年考量地方選舉，延至12月舉辦，過程仍一波三折。據了解，籌辦雙城論壇的上海踩線團昨抵台，但籌辦層級再度遭陸委會打壓，原申請邀請上海台辦「知台派」副主任李驍東率團，現僅核准處長徐皓來台。針對此事，陸委會昨未回應。

據了解，上海踩線團抵台，進行為期三天兩夜的籌辦、踩點行程；據本報系掌握，原本上海方這次是由熟悉台灣事務的李驍東率團，但陸委會再度封殺，這也是繼上次小貓熊亮相記者會的上海團台辦主任、副主任層級被封殺後，陸委會又一次封殺行為，最後僅核准台辦處長、上海水務局、商委會主任層級來台。

藍營人士透露，現在陸委會根本無法決定誰能來、誰不能來，還要請示國安會等單位，甚至要由「層峰」賴清德總統決定，愈來愈刁難，封殺也幾乎不需要理由。

這名藍營人士說，賴總統上任後多次封殺台辦官員來台，今年7月底，北市府本想趁雙城論壇促成動物保育交流的小貓熊亮相記者會，邀上海台辦主任金梅和李驍東帶團來台參加，也順便研商今年籌辦雙城論壇事宜，不過陸委會認為「不太適合」，質疑有統戰嫌疑；最近再申請李驍東來台，依然受阻。

另外，去年上海團無法參與台北燈節上海燈區點燈儀式，台北市長蔣萬安當時大感遺憾。當時陸委會主委邱垂正稱除送件時間較晚，也因上海方持續阻撓台商返台參加活動；邱當時預告如果情況沒改善，各地台辦入境審查也將受影響。但知情人士透露，有台商返台參加海基會台商活動，曾向陸委會副主委梁文傑說明上海方面未阻撓，但未被理會，還是擋上海訪團申請。

政治大學外交系教授黃奎博表示，民進黨不樂見雙城籌辦太順利，才會有很多「穿小鞋」動作，「不封殺」才是意外；且希望大陸官員層級低一點，減輕藍軍兩岸交流的優勢。

黃奎博認為，雙城論壇可作為兩岸關係惡化中小小的「煞車皮」，雖然擋不了大趨勢，但在惡劣大趨勢中至少可以讓大家感覺仍有正面且有希望。

精華 FAQ

  • 原先申請是由熟悉台灣事務的上海台辦副主任李驍東率團來台，但陸委會最後只核准處長徐皓等較低層級人員入境，顯示籌辦層級被明顯壓低。

  • 因為雙城論壇延至12月辦理後，上海團不只行程安排受影響，連籌辦踩線團的人員名單也多次遭限制，前後已有台辦主任、副主任等層級被擋。

  • 藍營人士認為陸委會已無法自行決定放行與否，還得請示更高層，甚至由總統拍板；學者則直指民進黨不樂見雙城論壇順利，才會頻頻設限。

賴清德 雙城論壇

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