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赴陸旅團登錄先輔導 觀光署：免團員名單

台灣新聞組／台北16日電
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交通部觀光署日前發函旅行業者，要求自9月起辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務，引...
交通部觀光署日前發函旅行業者，要求自9月起辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務，引發反彈，15日改口先輔導，不會直接開罰。圖為桃園機場。（本報資料照片）

赴陸旅行團是否要強制要求完成旅客登錄，引發爭議。交通部觀光署昨邀旅行業公協會代表開會研商，會中決議，行前登錄將以旅行社名稱、團體名稱、領隊及聯絡電話等出團聯繫資訊為主，不需要提供團員名單；將以宣導及輔導方式加強協助業者。

觀光署日前發函旅行業者，要求自9月起辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務，需逐團協助旅客完成「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄等注意事項，否則最高開罰5萬元台幣(約1573美元)，引發業者強烈反彈。觀光署後雖改口稱，先以宣輔為主，不會直接開罰，但業者反彈聲浪仍大。觀光署昨上午邀各旅行公會和品保協會負責人開會，研商貫徹該政策細節。

觀光署表示，赴陸團體旅遊行前登錄是以旅行社辦理非公開招攬的「團體旅遊」為單位，並非所有赴陸旅客都必須透過旅行社登錄，個人旅遊、自由行則與旅行業者無關；此外，旅行社辦理行前登錄則是以旅行社出團相關聯繫資訊，無涉旅客個資。

旅行業全聯會理事長吳盈良說，旅行社辦理團體旅遊，本就會依法替團員投保，也會安排合格導遊、領隊，提供旅客必要保障；但要求旅行社辦理赴陸行前登錄屬於行政措施，若以「未登錄」作為裁罰依據，法律依據並不充分，因此才引發強烈反彈。

旅遊業者私下表示，這場爭議的核心並不是旅行社拒絕配合，而是「未登錄就處罰」於法無據。業者也質疑，赴陸考察團那麼多，實務操作上，觀光署真有人力一筆筆檢視有無確實登錄？

對於旅遊業者的批評及高層規畫過程等，陸委會昨未有回應。

精華 FAQ

  • 觀光署決議，赴陸團體行前登錄以旅行社名稱、團體名稱、領隊及聯絡電話等出團資訊為主，不需要提供團員名單，並先以宣導與輔導方式推動。

  • 業者認為，旅行社本來就會依法投保並安排領隊導遊，若以未登錄作為裁罰依據，行政與法律基礎都不充分，因此反對直接開罰，也質疑實務執行可行性。

  • 觀光署說明，這項行前登錄是針對旅行社辦理的非公開招攬團體旅遊，不是所有赴陸旅客都要登錄；個人旅遊與自由行不屬於旅行業者責任範圍。

觀光

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