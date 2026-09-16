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黑白集／蹭拍F35 揭穿台國防韌性虛有其表

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嘉義縣長翁章梁率團赴波蘭參訪國防工業展，他坐進波蘭向美採購的F-35戰機駕艙，自...
嘉義縣長翁章梁率團赴波蘭參訪國防工業展，他坐進波蘭向美採購的F-35戰機駕艙，自詡「台灣第一個坐進F-35的民選公職」。（取材自翁章梁臉書）

嘉義縣長翁章梁率團赴波蘭參訪國防工業展，他坐進波蘭向美採購的F-35戰機駕艙，自詡「台灣第一個坐進F-35的民選公職」。嘉義縣被稱「無人機國家隊」基地，出國參展卻不見縣長與台製無人機合影；也難怪國家隊叫得震天價響，獲國際認證的產品卻屈指可數。

翁章梁未簽下無人機訂單，卻宣稱「大開眼界」，也分享蹭拍F-35的內幕。原來，波蘭6年前向美國採購32架F-35，首批3架今年準時交貨，特在國防展亮相。

一對比，台灣的境遇截然不同。台7年前向美採購66架F-16V，說好今年底全數交付，卻一路拖延。首批交貨的兩架，8月中才自美起飛；未料中途卻滯留夏威夷至今，台灣左盼右盼等不到。更怪的是，對美國採購的攻擊無人機，竟因充電器是中國製，而排除在配備外。波蘭大秀F-35，人們才知美國對台軍售不是不能，而是不為。

川普政府拖延對台的軍售，谷立言卻稱，「台灣國防預算占GDP5％仍顯不足」。賴政府立馬追加預算，增加無人機組件採購。賴總統不怕北京阻撓美對台軍售，只擔心谷立言不開心。美國如此「耍賴」，才真讓人大開眼界。

翁章梁蹭拍F-35，他開了眼界，卻揭穿國防韌性虛有其表。下周川習會後，F-16能順利返台嗎？（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 因他坐進波蘭採購的F-35駕艙並自稱是台灣第一個坐進F-35的民選公職，但行程中未見實質無人機訂單成果，因而被文章解讀為作秀式曝光。

  • 波蘭6年前採購32架F-35，今年首批3架準時交貨；台灣7年前採購66架F-16V，原稱今年底全數到位，卻一路拖延，連8月中起飛的首批2架也滯留夏威夷。

  • 文章指出台灣高喊無人機國家隊卻少見國際訂單，對美採購的攻擊無人機還因充電器是中國製而被排除，顯示政策與執行落差大，讓國防韌性備受質疑。

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