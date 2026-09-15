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重磅快評／下周川習會 林佳龍別鬧了

聯合報主筆室
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外交部長林佳龍15日上午接受廣播節目專訪表示台美溝通良好，「我們要去管理中國」。...
外交部長林佳龍15日上午接受廣播節目專訪表示台美溝通良好，「我們要去管理中國」。（聯合報系資料照）

美國總統川普與中國國家主席習近平預計下周舉行「川習二會」，外交部長林佳龍卻在這個節骨眼語出驚人，中共想管理川普，塑造美中共管台灣，實際上，台美溝通良好，「我們要去管理中國」。

美國前國務卿布林肯名言：「不在餐桌，就在菜單」，一語道盡國際政治的現實與冷酷，沒有發言權的小國，只是任憑大國利益分配的犧牲品。林佳龍爭取話語權的企圖不言可喻，但國際關係是實力者叫牌，不是先喊先贏、半夜吹哨，大話喊久也可能變笑話。

AI已成為全球科技競爭的主戰場，儘管全球科技巨頭喊話AI降溫，但中方高度質疑背後是美方阻擋中國發展的陰謀；川普更說出大白話，「贏AI贏天下」，他最在乎的是，美國在全球競爭中領先中國，他希望保持這種局面。

AI已成跨國地緣政治競爭的主戰場，台灣晶片固然是「護國神山」，卻沒有大國的政經實力，川習二次峰會的主角是美國與中國，台灣預料將是餐桌上的重要議題，台灣政府必須冷靜在大國競逐中爭取自身利益與安全地位，而不是把自己變成「可割可棄」的談判籌碼，或天真地押寶老美一定會是協助台灣的正義使者。

外交常玩文字遊戲，卻不是吹牛皮比賽，不是台灣喊話「共管中國」，最後就會許願成真。中國當然希望左右美國對台政策，美國也有自己的國家優先利益，台美關係和對中關係對川普孰輕孰重，台灣要讓美方清楚認知維持台海和平符合美國利益最大化，而不是輕易讓台灣變成美中交易的菜色。

林佳龍自稱，他擔任外長以來，透過找出彼此國家利益交集和政策對接，將台灣從「利害關係人」變成「合夥人」，台美有共同利益，美國怎麼可能會犧牲台灣來傷害自己的利益？

問題是，台美關係不再堅若磐石，台灣究竟是不是美國合夥人，不是林佳龍一個人說了就算數，對於川普這種等級的生意人，關稅、軍購都可以說變就變，「讓美國再次偉大（MAGA）」才是川普的核心價值，何況國際政治向來服膺「沒有永遠的朋友、只有永遠的利益」，林佳龍的說法恐怕是自我感覺良好。

如果從國際戰略的角度，來觀察川普現階段需要什麼，台灣才能找到更安全的切入點。如果美國正在尋求降低衝突、管控風險，台灣就應該避免製造不必要的刺激，而不是在川習會前喊出「共管中國」假議題，或談論賴清德總統過境美國的政治話題，林佳龍到底是想說給北京或華府聽，還是說給綠營同溫層聽？對民進黨政府而言，國家戰略應側重中美競合格局的台灣地位，還是年底地方選舉的泛綠選票？

林佳龍拋出台灣管理中國的說法，這種思維似乎還停留在「反攻大陸」的老蔣年代。下周川習二會前，真正需要優先管理的，恐怕不是中國，而是台灣自己的外交想像。

精華 FAQ

  • 文章主要批評林佳龍在川習會前表示「我們要去管理中國」的說法，認為這種表態不但不切實際，也可能在敏感時刻增加台灣外交風險。

  • 作者認為川習會的主角是美中兩強，台灣很可能只是被討論的議題之一，因此台灣應避免成為談判籌碼，並以冷靜務實方式爭取自身安全與利益。

  • 文章指出台美關係並非永遠穩固，川普又重視關稅、軍購與美國優先利益，因此台灣不能只靠口號自我感覺良好，而要讓美方理解維持台海和平符合美國利益。

川習會 習近平 布林肯

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