陸最大深圳航嘉馳源電氣 涉違法赴台設點、挖角 3人遭起訴

大陸規模最大的深圳航嘉馳源電氣，規避台灣主管機關對陸資企業赴台審查，以香港 子公司航嘉香港國際貿易名義，赴台設立在台辦事處，違法從事產品銷售及高科技人才挖角，新北地檢署昨依違反兩岸條例起訴深圳航嘉銷售副總裁趙瑋傑、資深經理李鴻誌與高級測試工程師黃于倫。

航嘉馳源電氣擁有對岸最大的PC電源生產基地，主營IT產品及電力、電子系統電源供應的研發、製造、銷售，產業規模為中國大陸之首、世界排名第五。

檢調查出，航嘉馳源於2019年8月，以航嘉香港名義向經濟部申請設立外國公司在台辦事處，卻在「外國公司辦事處設立登記表」勾選「非陸資投資公司」，遭經濟部以不得由大陸人士擔任代表人為由，要求限期補正而未同意。

據調查，趙瑋傑早在2016年起，即在台為深圳航嘉及合肥嘉航聯繫客戶、推展業務、取得電源供應器及顯示器訂單，2019年起擔任在台辦事處負責人，2023年替合肥航嘉招募台灣區謝姓業務主管，以及深圳、合肥航嘉業務員從事產品銷售。

擔任在台辦事副總的李鴻誌，以航嘉香港名義承租辦公室，作為深圳航嘉台北研發中心，再由深圳航嘉開出資深電源工程師、電源研發工程師、電源研發部主管、資深測試工程師、資深韌體工程師等職缺，由李男以航嘉香港名義在台招募高科技人才，將產品測試、研發成果傳送回總公司深圳。

在深圳航嘉擔任高級測試工程師的黃于倫，去年5月接任在台辦事處負責人後，綜理辦事處所有行政業務，另受合肥航嘉人資主管指示，在台招募業務人員。