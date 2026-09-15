陸出入境新規上路 陸委會：赴陸旅遊警示不升級 禁團令不解除

陸委會副主委沈有忠(中)14日表示，現階段赴陸旅遊警示(橙色)並沒有升級的規畫。(記者張鈺琪／攝影)

中國大陸出入境新規15日起施行，陸委會副主委沈有忠14日表示，現階段赴陸旅遊警示維持橙色，沒有升級規畫；旅行團赴陸的「禁團令」也沒有解除打算。在赴陸風險的不確定性尚未下降前，政府相關措施將維持原狀，也提醒民眾赴陸前應充分掌握最新規定。

此次新規擴大出入境管理範圍。依規定，中國公民若被認定違反出口管制、技術進出口管理等規定，可能危害產業安全、技術安全者，可不准出境；若在境外從事危害國家安全及利益活動，返陸後也可能被限制再次出境。相關規範因涉及產業、科技及個人出入境權益，引發各界關注。

高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗指出，依大陸現行法律制度，「中國公民往來台灣地區管理辦法」將台灣民眾視為「居住在台灣地區的中國公民」，因此不能認為持台灣身分赴陸，就一定不受相關規範影響。

台北地方法院國安專庭法官許凱傑表示，類似限制並非此次才出現。中國大陸2023年修訂「反間諜法」時，已有涉及相關間諜行為者不得出境的規範；此次國務院新規則則屬於「疊加式」管理，進一步納入出口管制與技術管制，對企業及科技從業人員的影響可能更為明顯。

沈有忠也提醒，在陸台商與台企幹部、半導體及高科技人才、基層公務員、特定宗教界人士等五類人，未來赴陸可能需要增加風險評估。他說，若新規使台人面臨更多不確定性，不排除出境時遭盤查，甚至出現「進得去、出不來」，或原本準備入境卻遭拒的情況。

海基會副秘書長黎寶文表示，新規將「電子數據」納入出入境查核項目，意味中國大陸可透過更多行政程序接觸、取得及查核個人電子資料，手機內容、通訊紀錄及社群媒體資訊等，都可能成為後續留置、盤查甚至限制出境的參考。

台師大教授范世平認為，新規是「殺雞取卵」的做法，任何國家要發展經濟都必須對外開放，而非走向閉關。在中美貿易戰、科技戰及疫情後，外商赴陸投資已減少，如今再增加限制，恐進一步削弱外商信心，對中國大陸經濟並不有利。