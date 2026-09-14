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台美關稅待審 農損救助先翻倍 預算增至71億

記者黃婉婷／台北14日電
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因應台美關稅 明年相關預算 製表／黃婉婷
因應台美關稅 明年相關預算 製表／黃婉婷

AI摘要

文章摘要整理：

台美貿易協定尚未送審，但農業部與交通部已先行增編預算，分別強化農損救助與美規車檢測能量，同時因應美國301關稅變化與後續談判風險。

台美年初簽訂貿易協定（ART），儘管尚未送立法院審查，明年度預算書中已有相關計畫及預算。農業部調整產業或防範措施預算近乎翻倍至71億元（台幣，下同）；另外，因應台灣取消美規小客車進口數量限制，交通部擬建立抽測監管機制，編列4億元預算設實驗室，正待行政院核定。

由於台美協定預計放寬多項美國輸台農產品並降低關稅，農業部在農產品受進口損害救助基金中，大幅增編明年度調整產業或防範措施計畫經費，從今年38億元大幅增長至71億元。知情官員說，即使ART尚未通過，但須提前因應，協助國內農業轉型、提升競爭力，減緩可能衝擊。

此外，台美協定中，台灣承諾取消美規小客車進口數量限制，交通部評估台美檢測標準不同，須建立美規車輛檢測能量。

根據預算書，明年共編列4億元辦理美規車輛檢測能量建置，含房屋建築等多種設備費，用於建立實驗室前置作業。據了解，相關計畫仍待行政院核定後才會上路。

隨著美國301關稅決策將近，產能過剩調查將掀牌，連帶影響ART是否生效，各方普遍預估結果將在9月底「川習會」前後出爐。

據推估，最終稅率不會與ART談妥的15%不疊加相去太遠，但因台灣半導體屢被點名，加上對美出超持續擴大，在結果揭曉前，並非完全沒有變數。

儘管台灣角色被動，但持續積極應對。據了解，由行政院副院長鄭麗君領軍的台美經貿小組，持續盤點台廠對美投資進度，此舉不僅是為掌握企業需求與協助產業全球布局，也被解讀為向美方具體展現台灣履行承諾的決心。

相關人士分析，台美已有ART作為基礎，加上日前台積電宣布加碼投資美國千億美元，台方履行承諾調整美國馬鈴薯、蘋果進口規範，台灣已展現合作誠意，善意累積將成談判有利條件。

不過，有執政黨人士示警，台灣在被動等待的同時，必須確保能獲取美方的承諾，避免在履行ART協定的期間，反遭美方突如其來的關稅「回馬槍」，陷入尷尬境地。

精華 FAQ

  • 因協定預計放寬多項美國農產品輸台並降關稅，農業部提前把調整產業或防範措施經費從38億元提高到71億元，盼協助國內農業轉型並減緩衝擊。

  • 因台灣承諾取消美規小客車進口數量限制，但台美檢測標準不同，交通部認為必須先建立檢測能量，因此編列4億元做實驗室與相關設備前置作業。

  • 除了美國301關稅決策即將公布外，半導體被點名、台灣對美出超擴大也可能帶來變數；因此即使台方持續履約，仍擔心美方關稅出現反轉。

農業部 關稅

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