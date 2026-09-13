黑白集/咖啡被擋 骨髓被汙名 反中失了人心
本文批評賴政府與部分人士以反中、恐中意識形態干預瑞幸咖啡引進，也汙名化骨髓捐贈，導致民生選擇受限、救人善舉受阻。
AI摘要
文章摘要整理：
本文批評賴政府與部分人士以反中、恐中意識形態干預瑞幸咖啡引進，也汙名化骨髓捐贈，導致民生選擇受限、救人善舉受阻。
喝咖啡與捐骨髓，原本是風馬牛不相及的兩件事，如今卻因賴政府與部分人士的無腦反中，同時在台灣交織出極其扭曲的面容。
大陸瑞幸咖啡以親民價格及創新研發花式口味等策略，成為對岸第一大咖啡品牌及年輕族首選。台灣業者欲以代理模式引進，就只差臨門一腳，卻因經濟部政治考量，改要求向投審司申請，以致品牌方及代理商心灰意冷，台灣民眾連嘗個鮮都不可得。
至於捐骨髓，受少子化影響，非親屬捐贈已成為重要來源，更有醫師示警十年後恐無髓可救。但台灣唯一的慈濟骨髓庫，卻因提供對岸配對使用屢遭汙名化，以致有人拒捐甚至阻捐，刻意散播「捐骨髓等於捐給大陸病人」等流言。政治立場竟高於救人一命，何其諷刺！
事實上，骨髓捐贈須患者與捐贈者的白血球抗原高度配對成功，機率僅十萬分之一，這才是決定去向的主因；且因台灣建骨髓庫早於大陸，初期才較常見「捐陸」情況，隨著對岸骨髓庫建置，近年「陸捐台」案例已超過「台捐陸」。未來可能有愈來愈多獲救患者要感謝當初骨髓捐陸種下善的循環。
喝杯平價咖啡是職場族再單純不過的小確幸，捐骨髓是不應區分立場或種族的大愛，如今卻因賴政府及部分人士反中、恐中意識形態作梗，讓小確幸遠颺、讓大愛蒙塵，真是台灣的悲哀。（轉載自聯合報）
文章指出，台灣業者原欲以代理模式引進瑞幸咖啡，卻因經濟部基於政治考量，改要求向投審司申請，讓品牌方與代理商卻步。作者認為這反映反中情緒干擾民生選擇。 內文批評有人散播「捐骨髓等於捐給大陸病人」的說法，導致民眾拒捐甚至阻捐。作者認為骨髓捐贈本質是救人，不應被政治立場扭曲，否則是以意識形態凌駕生命價值。 文章說明骨髓捐贈須靠白血球抗原高度配對，成功機率僅十萬分之一，去向主要由配對結果決定。由於台灣骨髓庫建置較早，早期較常捐陸，如今隨對岸建庫，陸捐台案例已增加。
精華 FAQ
文章指出，台灣業者原欲以代理模式引進瑞幸咖啡，卻因經濟部基於政治考量，改要求向投審司申請，讓品牌方與代理商卻步。作者認為這反映反中情緒干擾民生選擇。
內文批評有人散播「捐骨髓等於捐給大陸病人」的說法，導致民眾拒捐甚至阻捐。作者認為骨髓捐贈本質是救人，不應被政治立場扭曲，否則是以意識形態凌駕生命價值。
文章說明骨髓捐贈須靠白血球抗原高度配對，成功機率僅十萬分之一，去向主要由配對結果決定。由於台灣骨髓庫建置較早，早期較常捐陸，如今隨對岸建庫，陸捐台案例已增加。
上一則
蘇起：脆弱、分裂、挑釁 台灣民主就像國王新衣
下一則