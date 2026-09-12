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一句「Ashin from China」兩岸各自解讀 陸媒翻舊片強調阿信身份認同

記者陳湘瑾／即時報導
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五月天阿信日前出席蘋果秋季發表會，與美國知名實況主IShowSpeed互動前，現...
五月天阿信日前出席蘋果秋季發表會，與美國知名實況主IShowSpeed互動前，現場工作人員一句「Ashin from China」意外引發兩岸討論。(取自Threads)

五月天阿信日前出席蘋果秋季發表會，與美國知名實況主IShowSpeed互動前，現場工作人員一句「Ashin from China」意外引發兩岸討論，並出現完全不同的解讀。陸媒更翻出阿信2024年北京演唱會發言，強調其過往身分認同。

近日網路流傳美國知名實況主IShowSpeed的直播片段，IShowSpeed參與蘋果秋季發表會期間，有亞裔工作人員向他介紹阿信時稱「來自中國的阿信」。

隨後，有白衣男子出面提醒「不要提到他來自中國，他不喜歡談論這件事」，該片段隨後在兩岸社群都造成不小的討論。

相較於台灣社群上有討論認為，白衣男子的公關手腕高明；大陸社群媒體上則有討論稱，亞裔工作人員才是阿信團隊的工作人員，只是在做背景說明，並稱「請不要繼續斷章取義，讓愛國藝人寒了心」、「五月天阿信立場一直很堅定 」。

大陸媒體觀察者網昨天表示，這是蘋果工作人員引爭議，「蘋果發布會現場阿信與甲亢哥（IShowSpeed）互動，工作人員言論引爭議，阿信曾明確表達『我們中國人』身份認同，經紀公司多次為大陸災區捐款」。

該貼文還貼出影片片段，為阿信2024年在北京舉辦的演唱會上講出「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的」。

精華 FAQ

  • 爭議源自 IShowSpeed 直播片段中，現場工作人員介紹阿信時說出「Ashin from China」或「來自中國的阿信」，因此掀起兩岸社群不同解讀。

  • 台灣社群多聚焦白衣男子的回應與公關操作，認為處理得體；大陸社群則強調介紹者只是背景說明，並認為外界不應斷章取義。

  • 觀察者網引用阿信在北京演唱會說過「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的」，用來佐證其過往表態與身份認同，並強調他立場一貫。

亞裔 五月天

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