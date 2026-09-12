政治作祟…張雪機車、瑞幸被擋 殊不知陸製品早攻台

陸企品牌赴台，賴政府說要循陸資投資管道申請。(本報資料照片)

中國大陸瑞幸咖啡 想到台灣展店，政府說要循陸資投資管道申請，以當前兩岸關係，瑞幸咖啡 一如張雪機車 ，赴台機率極低，這是用政治思維來解決簡單的經濟問題。

過去陸製產品給人「假冒偽劣」的印象，早些年兩岸關係平穩時，陸製產品即便較易入台，台灣消費者也幾乎不埋單，因為商家一句「台灣製造」就讓同類的陸製商品靠邊站。

殊不知，物換星移、蒼天已變，來自大陸義烏便宜耐用且品項齊全的小商品，早已攻占台灣大小夜市，純「台灣製造」的小商品已難見蹤跡，因為大陸商品規模化降低了成本，消費者決定了一切。

這種陸製小商品充斥台灣大街小巷，或其他台灣不具產量優勢的陸製手機、小家電可以赴台，是因政府認為他們不構成威脅；但若是張雪機車或瑞幸咖啡，那不僅有威脅且是「政治問題」了。

簡單說，物美價廉的陸製產品已具備強大的競爭力，對台灣甚至全球各市場都造成嚴重衝擊。

美國財長貝森特日前在夏洛特經濟俱樂部演講時罕見提及陸製電動車，他說比亞迪是花3.5萬美元所能買到價值7萬美元級別的最好汽車。比亞迪是大陸電動車龍頭，其他陸製汽車品牌也早已輾壓傳統燃油汽車大廠。各國為抵抗陸製汽車、保護本土車企紛紛祭出高額關稅，一輛陸製汽車想進入美國市場，先交137.5%的各種疊加關稅。

貝森特提到比亞迪不是在讚譽，而是抨擊中國大陸對其汽車產業的巨額補貼壓低商品價格來席捲全球市場，但他的數學邏輯恐怕不及格。

今年1至8月大陸汽車出口高達715萬輛，就算每輛車補貼一萬美元，那將是715億美元天文數字，大陸財政能如此負擔嗎？大陸學者早已戳破西方這套敘事，但仍有如貝森特這樣的人深信不疑。

貝森特等人不願正視陸製新能源汽車能夠壓低成本的根本原因在：一、用電成本。美國工業平均電價是中國的1.75倍，歐洲多國更是中國的二至三倍；二、工業成本。大陸已形成工業全類別的產業鏈，別國缺個零部件要等一個月，大陸二天以內就到貨；三、人力成本。大陸不僅人工便宜，自動化比例也愈來愈高；四、時間與物流成本。大陸的物流體系健全，海陸運輸效率極高，部分車企還有自己的汽車運輸船。再加上大陸科技與研發能力的進步，自然比歐美日車系便宜一大截。

新能源汽車是近年陸製明星產品中的一項，瑞幸咖啡更只是縮小版的政治問題。未來只要記得，一旦名氣大，關注的眼神就會落在頭上，瑞幸也不會是最後一個無法來台的陸企品牌。

反倒是那些夜市陸製小商品，或你我身上衣服、鞋子、包包內的「made in china」，只要藏得夠深，就大多相安無事。