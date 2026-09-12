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觀察站/一杯咖啡 國安風險勝小米大疆？

記者林海
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大陸瑞幸咖啡來台展店破局。（本報資料照片）
大陸瑞幸咖啡來台展店破局。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

文章質疑政府對瑞幸採取高度審查，卻放行小米、大疆等陸品牌商品，認為若真擔心國安與控制權，應建立一致透明標準，而非讓一杯咖啡被視為高風險。

經濟部認定瑞幸有實質控制之虞，否定了由台灣公司順昱代理的模式，要求瑞幸赴台應直接申請並經過審核，但考量目前兩岸氛圍與現實條件，等同關上了瑞幸赴台大門，而當小米3C產品、大疆無人機都可在國內大賣特賣，政府卻對一杯咖啡嚴防死守，凸顯荒謬標準。

如果認定瑞幸透過台灣代理商仍可能具有實質控制權，因此不能以代理模式進入台灣，那麼政府的考量可以理解，問題是，台灣市場早已存在大量大陸品牌及產品，從小米手機、家電、穿戴裝置，到大疆無人機等，民眾都可購買，市場上甚至不乏大陸品牌專賣通路。

同樣都是大陸品牌，手機、家電、無人機可以透過商品銷售進入台灣，民眾甚至可以自由選擇購買；但換成瑞幸，一杯咖啡、一個餐飲品牌，卻因為品牌背後可能存在「實質控制」問題，被要求直接接受陸資投資審查，形成相當強烈的政策落差。

經濟部長龔明鑫說的簡單，瑞幸要赴台，「審查重點在於會不會有國安問題、對整體餐飲產業可能產生的影響；這都是必要審查程序。」

但實際上，在目前兩岸關係與政策環境下，瑞幸若改採直接投資模式，能否通過審查存在高度不確定性，換句話說，政府雖然沒有明文宣布「禁止瑞幸赴台」，實際上卻大幅提高進入門檻。

這也凸顯台灣對大陸品牌的管理標準存在值得檢討之處。若政府真正擔心的是資金、控制權及國安風險，就應建立一致、透明且可預期的判斷標準，而不是讓市場產生「小米、大疆可以賣，瑞幸一杯咖啡卻嚴防死守」的觀感。

不久之前，張雪機車議題發酵時，龔明鑫也說，「大陸重機想進口到台灣，也不是不行，只要透過貿易談判就有機會。」明眼人都知道，這只是官員習慣性的對大陸在口頭上占便宜，說的很善意，卻看不到落實。

一杯咖啡究竟有多大國安風險？這或許才是瑞幸事件之外，政府更應該回答的問題。

精華 FAQ

  • 因經濟部認定瑞幸透過台灣代理商仍可能存在實質控制之虞，若品牌背後的控制權無法排除，就不能只靠代理模式迴避審查，因而要求其直接申請並接受審核。

  • 文章認為雖未明文禁止瑞幸來台，但在現行兩岸氛圍與政策環境下，若改採直接投資模式，能否通過國安與產業影響審查充滿不確定性，等同大幅提高進入門檻。

  • 作者指出小米手機、家電與大疆無人機都能在台灣自由販售，瑞幸卻因一杯咖啡被嚴格審查，認為政府對不同陸品牌採取不一致標準，缺乏透明且可預期的規則。

小米 無人機 咖啡

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