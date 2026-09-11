瑞幸咖啡登台破局 台經部駁代理模式 要求改走陸資申請

大陸瑞幸咖啡原本有意赴台展店，但業者認為經濟部的審查標準一變再變，背後有政治考量，如今品牌方與代理方的意願都近乎歸零。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 瑞幸咖啡原擬透過代理商進入台灣，卻遭經濟部要求改走陸資投資申請程序，導致代理模式受阻，業界質疑政策反覆並指政治考量讓商業案複雜化。

大陸連鎖咖啡 品牌「瑞幸咖啡 」登「台」破局。經濟部日前發函，要求瑞幸要赴台投資，應直接向投審司申請，形同否決代理模式，業界指出，政府的政治考量讓簡單的事情複雜化，一再拖延也讓業者慘賠。據了解，業者對此心灰意冷，品牌方與代理方的意願都近乎歸零，民眾要在國內喝到瑞幸咖啡的機會恐破滅。

經濟部長龔明鑫昨表示，陸資赴台經營餐飲品牌屬於兩岸之間核准項目，既然是可以申請的範圍，就應循陸資赴台的正常程序提出申請、接受審查，也可避免透過其他方式進入台灣而產生不必要的困擾。

至於瑞幸咖啡是否曾透過代理商方式申請赴台，龔明鑫說，瑞幸確實想要以代理商形式進行登記，但若透過代理商登記，主管機關仍須確認廠商是否單純為代理關係，以及背後是否涉及股權參與等情況，這也容易讓外界產生是否規避陸資審查的疑慮。

瑞幸咖啡的徵才公告去年曝光，透露赴台展店的跡象，經過了解，瑞幸赴台是由順昱控股代理，而順昱控股背後是順大食品翁家。

對順昱而言，由於是自行出資取得大陸品牌代理權，因此不需要透過陸資投資申請，但據了解，國稅局等多個政府單位暗示，經濟部有施加壓力，順昱為求開店順利不被找麻煩，因此希望經濟部點頭，而關鍵就在於，順昱要證明自己不是陸資。

據了解，順昱曾多次向經濟部說明資金來源與聘用台籍員工，希望化解經濟部的疑慮，更希望經濟部能夠明確回應，而非以暗示性方式溝通。

經濟部投審司日前發出聲明，表示已發函給國內順昱公司委託的律師事務所，要求本案應由瑞幸咖啡循陸資投資管道進行申請。

經濟部此舉讓順昱傻眼，因為據了解，經濟部不久前才通知順昱，認定順昱並非陸資，若要代理瑞幸咖啡，依程序申請即可。

有業者指出，經濟部當初說代理模式可行，只要看資金來源與實質關係；如今卻認定瑞幸具有實質控制權，要求改走陸資申請，問題是，經濟部究竟在什麼時間點、根據什麼具體事證，從「代理可觀察」轉為「實質投資須申請」？

業者分析，國內企業代理大陸品牌赴台並不難，但對政府來說，可能因為太過簡單，如果有特殊考量，就必須要多設幾道關卡，因此才會從最初的對口單位商業發展署，最終卻變成投審司。

「若瑞幸要直接赴台投資，當然要經過投審司，但審核通過與否，都是經濟部說了算。」業者說，這反映經濟部沒有放行的想法，背後仍是政治考量。

據了解，順昱代理瑞幸赴台無意打價格戰，咖啡定價在台幣100元以上，而從準備期開始，每個月燒掉近千萬元，如今經濟部擋掉代理這條路，也讓順昱與瑞幸都感嘆，簡單的商業行為竟會如此複雜，連被市場檢驗的機會都沒有。