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來美覓職 高為元致歉：沒把清大當備胎 願每年捐1個月薪水

記者王駿杰／新竹11日電
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清華大學校長高為元（左）遭爆續任3天就來美覓職，清大10日舉行校長說明會，高為元...
清華大學校長高為元（左）遭爆續任3天就來美覓職，清大10日舉行校長說明會，高為元親上火線向校友、學生和教職員說。(記者王駿杰／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

清大校長高為元續任後赴美參加校長遴選引爆爭議，他致歉並承諾每年捐1個月薪資，但校內仍有校友與教授質疑其誠信，要求討論去留。

清華大學校長高為元續任3天，就到美國參加夏威夷大學馬諾阿分校校長遴選，引發爭議。高為元昨舉行校內說明會致歉，坦承此事傷了清華人的心。高為元強調，並非把清大當作備胎，將更努力推動校務，任內每年捐出5月薪資優化學生宿舍。

不過對於高為元捐薪致歉的說法，多名校友、清大教授都不埋單，認為高為元誠信出問題，將影響校務運作，要求校方針對高為元去留進行投票

高為元說明會湧入300多名師生與教職員，褒貶參半。清大副校長呂平江、主任秘書詹鴻霖表示，有關高為元的誠信與去留，校方有校監會與校務會議，將循正常校務管道進行；高會到各學院座談，最後由每學期二次的校務會議決定，新學期開學後最近的校務會議是10月20日舉行。

高為元表示，自己了解此事傷了清華人的心，再次表達歉意，到美國是互相探索的過程，並非把清大當備胎，會更努力推動校務；此事發生後，社會各界仍支持、投資清大教育，今年8月收到226筆捐款，金額超過7600萬元（台幣，下同），校方日前有筆15億元捐款，預計年底前定案。

高為元強調，已捐出今年5月薪資，提供給學生宿舍優化募款計畫，也決定任內，每年5月的薪資都投入該計畫，以實際行動支持學生；清大校務永續基金規模已成長一倍，針對清大下個階段，提出「百大、百億」為發展方向。

不過曾任清大教務長、元智大學校長的清大退休教授彭宗平說，校長到美國參加遴選，一獲選就會向清大說再見，如今說要與大家攜手，這不是很諷刺嗎？中研院院士、清大終身特聘講座教授黃一農說，核心癥結是誠信，這已嚴重違背校長續任的承諾，請求校長審慎考慮走下清華主舞台，改以其他方式貢獻學校。

中研院院士、清大半導體研究學院院長林本堅說，自己與校長共事4年，經驗並不是那麼好，推動半導體學院「我們得不到學校任何幫助，尤其財務上」，如需要6000萬整修破舊建築，學校只給2000多萬，最後我們自己來，6年贊助學校3億多元，這本是清華校長要處理的。他除了質疑高的誠信，更擔心未來會不會有人不敢來競選清華校長？

清大教授周卓煇則肯定高為元是勇者。他說。人非聖賢，校長也不例外，「錯誤發生了」與「我做錯了」之間隔著責任的距離，清大人未曾期盼有「永遠正確」的校長，而是犯錯之後，不逃避掩飾，把事情做得更好。

精華 FAQ

  • 因為他才續任3天就前往美國參加夏威夷大學馬諾阿分校校長遴選，被外界解讀可能另覓去處。此舉讓不少清大人感到被傷害，認為與先前續任承諾不一致。

  • 他坦承此事傷了清華人的心，強調自己不是把清大當備胎，也不是逃避責任，並表示會更努力推動校務。同時宣布任內每年5月都捐出薪資，投入學生宿舍優化募款。

  • 校方表示，誠信與去留不會在說明會直接決定，將依正常校務管道處理，由校監會、校務會議及各學院座談逐步討論，預計最近一次校務會議在10月20日召開。

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