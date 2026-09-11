得罪川普 藍委憂軍購、赴美投資努力打折扣

國民黨立委李彥秀認為「台灣支持左派反川智庫」除了讓川普對台產生負面印象，更將使台灣大量採購美製武器與赴美投資設廠的努力大打折扣。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 川普發文批評台灣駐美代表處資助智庫CAP，引發藍委憂心台美合作、軍購與投資布局恐受影響，學者則提醒台灣應提前因應華府風向變化。

美國總統川普 在社媒發文，批評台灣駐美代表處資助智庫美國進步中心（CAP）。國民黨立委李彥秀認為，「台灣支持左派反川智庫」就是川普此刻內心的認知，除使川普對台產生負面印象，更使台灣大量採購美製武器與赴美投資設廠的努力大打折扣。

李彥秀說，在美中競合下，近年台美關係的確較過去緊密；中國大陸國家主席習近平 可能本月下旬訪美舉行「川習會 」，甚至親綠學者都擔心，北京可能以經濟大單與國際合作當籌碼，美國恐因此犧牲台灣利益。

李彥秀還說，川普在盛怒下點名批台駐處資助CAP，絕不是外交部一句「我方與美智庫相關合作不涉入美國內政治」就能輕輕帶過；無論是事實還是誤解，台灣支持反川智庫就是川普當下內心的認知。

李彥秀提到，與國外各智庫合作當然必須顧及政治光譜，但合作方式可以彈性多元，駐處直接贊助CAP缺乏政治智慧。

民眾黨立委洪毓祥表示，政府不能再將「台美關係堅若磐石」當成產業政策，可以親美、但不能跪美；可以合作、但不能將護國神山連根搬走。

不過，民進黨立委許智傑認為，川普嘴巴上講，但最後未必會這麼做；台美關係互動良好，加上川普行事風格一向是嘴巴講得愈好聽、出手卻愈重，就像川普對習近平說盡好話，但美國對中施壓並未減輕，反而是嘴巴上說得很重、出手反而較輕。

旅美學者翁履中表示，既然被認定得罪川普，台灣該做的是認真理解川普邏輯且掌握華府風向，提前思考最壞情況要如何面對；若台灣遭放進川普在美中關係的政治計算，那就不是錢能簡單解決。

翁履中說，台灣被川普點名值得觀察的地方，是他的政治壓力正從批評內容延伸至「誰在支持這些機構」。川普常先公開點名、提高壓力與不確定性，再看對方如何回應。對川普而言，談判往往不是坐上談判桌才開始，公開喊話、法律威脅甚至點名對方的支持者，本身就已是談判的一環。

翁履中還說，川普該發文最耐人尋味的是CAP重要捐助者很多，甚至包括不少共和黨背景的企業及金主，川普其實並沒有全部點名；對台灣來說，要看華府整體風向是不是改變中，尤其在本月華府「川習會」前夕，川普對台灣的語氣及要求愈來愈嚴厲，另一方面卻持續對北京釋出希望改善關係、降低衝突甚至重新談判的善意，對台灣絕不是好消息。