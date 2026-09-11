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川普又喊課晶片稅 台官員失言：我們就聽聽

記者黃婉婷黃寅／台北11日電
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國科會副主委張振豪（右）在行政院會後記者會，回應美國總統川普揚言加徵台灣晶片關稅...
國科會副主委張振豪（右）在行政院會後記者會，回應美國總統川普揚言加徵台灣晶片關稅，一度脫口說「我們就聽一聽」。（記者黃婉婷／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

川普再度點名台灣晶片可能被課重稅，台灣官員一度失言後改口，行政院則強調已取得相關關稅待遇，並將透過G2G機制持續與美方協商。

美國總統川普又點名台灣，揚言對台灣輸美晶片課重稅。對此，國科會副主委張振豪一度脫口說「我們就聽一聽」，行政院昨日指出，台美1月簽署台美投資備忘錄時，就取得半導體232關稅最惠國待遇，台灣將持續透過政府對政府（G2G）機制，協助企業與美國協商免稅配額與豁免清單。

川普9日在達拉斯共和黨期中選舉造勢大會批評美國前任的「愚蠢總統」讓晶片產業「跑到台灣」。他主張美方早該對輸美台灣晶片課高額關稅。川普並直接對台灣喊話：「台灣，你們要把晶片賣到美國，就得付100%、200%、50%，隨便多少的關稅。」

張振豪在行政院會後記者會說，川普常講一些話，「我們就聽一聽」，政府持續做該做的事，包含發展產業、進行軟硬體建置，持續保持發展態勢；但他隨即改口稱話講太快，要修正一下，不是聽聽就好，台灣很重視對美關係，會持續與美方溝通。

行政院發言人李慧芝補充說，台美1月就已簽署台美貿易備忘錄，取得多項關稅待遇優惠，像非半導體232關稅優惠待遇就已生效；台灣也在該備忘錄取得半導體232關稅最惠國待遇，只是美國還沒正式推出半導體232關稅，政府接下來會持續透過雙方建立的政府對政府機制，協助企業和美國協商，享有免稅配額與清單計算。

對於川普點名台灣政府資助反川智庫，李慧芝說，外交部已對外說明，外交部及駐處長期與美國各主要智庫及學術機構交流合作，相關合作無涉美國國內政治，合作對象也涵蓋美國不同政治光譜。

李慧芝還說，台美近年在經貿、投資、供應鏈及科技安全等領域持續深化合作且展現成果，台灣高度珍視、也持續秉持互相合作、互相尊重及互惠互利原則，深化和美國各領域的合作。

台中市長盧秀燕則強調，台美關係非常重要，川普批評台灣破壞台美現有關係，這是非常嚴重的指控；當美國總統本人做出指控與批評時，行政院、外交部與中央政府都要努力避免，並檢討與說明為何川普會說台灣政府在破壞台美關係。

盧秀燕表示，左右兩大鄰居美國和中國大陸，若台灣都處不好、關係都不好，這是很危險的事，會影響國安，希望中央政府向全民說明，為何美國政府有如此嚴重的批評。

精華 FAQ

  • 川普在達拉斯造勢場合表示，美國早就該對輸美台灣晶片課高額關稅，甚至直接喊出100%、200%、50%都可以，藉此逼迫晶片產業回流美國。

  • 張振豪先說川普常講一些話，「我們就聽一聽」，被外界解讀為輕忽美方說法；之後他立即修正，強調台灣很重視對美關係，會持續與美方溝通。

  • 行政院表示，台美1月已簽署投資備忘錄，台灣取得半導體232關稅最惠國待遇；雖然美國尚未正式推出相關關稅，政府仍會透過G2G機制協助企業爭取免稅配額與豁免清單。

川普 共和黨 關稅

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