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赴陸未登錄要罰業者怒 觀光署滅火提開會討論 國台辦：又一卑劣伎倆

台灣新聞組╱北京—台北10日電
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台北市旅行公會說，針對赴陸登錄規定已提出嚴正說明，觀光署9月15日將與各公會召開...
台北市旅行公會說，針對赴陸登錄規定已提出嚴正說明，觀光署9月15日將與各公會召開會議討論。（本報資料照片）

交通部觀光署日前發函旅行業者，要求自9月起辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務，需逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，否則最高開罰5萬元台幣（約1588美元），引發業者強烈反彈，民怨四起。台北市旅行公會說，針對赴陸登錄規定已提出嚴正說明，觀光署9月15日將與各公會召開會議討論。

台北市旅行公會表示，針對近期「赴陸團客行前登錄」及相關裁罰問題，這段時間理事長陳怡璇帶領公會理監事及各組組長，持續彙整業者意見，並正式提出嚴正說明，積極向主管機關反映旅行業者實際執行上的困難與立場。

公會指出，目前觀光署表示現階段將以輔導為主，暫緩開罰。這是大家共同努力爭取來的第一步，但事情還沒有結束。觀光署已通知9月15日邀集各地旅行公會理事長開會討論，台北市旅行公會仍會堅定表達業者立場，把第一線旅行社真正面臨的問題清楚反映給主管機關。

國民黨立院黨團書記長許宇甄昨批毫無法源，是「綠色恐怖」，政府無力解決兩岸僵局，轉嫁成本；國民黨立委李彥秀則斥「禁團令」失靈後拿業者出氣。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄則表示，這件事情不需要業者與政府互嗆，任何這類行政措施，都必須有法律授權，亦即政府必須「依法行政」，但政府照顧老百姓，事前因應也必要。

針對赴陸未登錄觀光署要罰，大陸國台辦發言人陳斌華昨日在記者會上表示，「這是民進黨當局威脅恐嚇台胞來大陸、干擾阻撓兩岸交流和人員往來的又一卑劣伎倆」。

陳斌華並表示，根據大陸「旅遊法」，在大陸旅遊的台灣同胞享有與大陸居民同等法律保護，若權益受損，可投訴或聯繫當地台辦求助，「這些都不是問題，製造問題的人是民進黨當局」。

陸委會主委邱垂正昨則回應，「證明找台辦沒有效」，國人不論赴陸失蹤、遭盤查或遭中國大陸關押案件近年不斷增加，顯然人身安全風險非常高。不過他亦指，「我們也希望觀光署能夠跟業者多一點溝通」，讓業者能夠配合政府的政策。

精華 FAQ

  • 觀光署要求旅行業者協助旅客完成赴陸行前登錄，目的是提醒注意事項並強化管理；若未配合，原本規劃可裁罰最高5萬元，但目前已改以輔導為主。

  • 台北市旅行公會與業者強烈反彈，認為實務執行有困難，並已向主管機關提出嚴正說明；觀光署則通知9月15日與各地公會開會，持續協調處理。

  • 國台辦批評這是民進黨當局阻撓兩岸交流的卑劣伎倆，並稱台胞在陸可獲法律保護；陸委會則指赴陸風險上升，並呼籲觀光署加強與業者溝通。

觀光

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