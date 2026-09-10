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只買武器不夠 谷立言：台增軍費還需投資國防工業

記者張文馨李人岳／台北10日電
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「2026台北安全對話」9日在台北君悅酒店舉行，美國在台協會處長谷立言發表專題演...
「2026台北安全對話」9日在台北君悅酒店舉行，美國在台協會處長谷立言發表專題演講時強調，台海若爆發衝突，對全球經濟造成的損失將超越二戰。（記者曾學仁／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

谷立言在台北安全對話中表示，台灣提高國防支出雖必要，但還需加碼國防工業與供應鏈韌性，羅伊爾也要求加速無人機量產與軍售交付。

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨天在談論台灣安全議題時，他肯定賴政府承諾在2030年將國防支出提高到5%，增加武器和裝備支出是必要的，但認為並不足夠，還需要投資國防工業基礎。

國防安全研究院主辦的「2026台北安全對話」，副總統蕭美琴出席致詞時表示，台灣將國防支出提升到GDP的5%，優先事項包含不對稱作戰能力、如台灣之盾等，更強大的防空能力與國防工業。

谷立言在演說時則表示，全球面臨威脅之際要維護和平，勢必要大幅提升國防預算；歐洲、日、韓、澳都是如此，看到賴政府也在提高國防支出，而且相較於許多夥伴，台灣更有能力負擔這項選擇，因為台灣的政府債務占GDP比率在先進經濟體中數一數二低。

谷立言表示，台灣承諾要在2030年前將國防開支提高到GDP的5%，增加武器與裝備支出是必要的，但並不足夠，在衝突期間恢復並補充作戰能力至關重要，因此必須投資國防工業基礎；這不僅能為經濟帶來助益，對安全也有好處；台灣擁有的科技與製造實力，不僅能滿足自身需求，還能支持全球民主供應鏈發展。

面對月底將登場的川習會，谷立言說，最高層的外交活動可進一步推動戰略穩定關係，避免誤判和誤解。他說，美國持續在印太地區維持夥伴關係，也支持台灣的自我防衛能力。

美國國防部前印太安全事務首席助理部長羅伊爾在同一場活動中表示，面對中國大陸威懾逐漸升高，印太地區目前有中共獲取戰略優勢的「威脅時鐘」（Threat Clock）和推遲風險的「交付時鐘」（Delivery Clock）正在滴答作響，若想推遲最壞狀況並且降低風險，台灣首先必須提出足夠預算與計畫以迅速加速國內無人機生產。

羅伊爾也呼籲華府，必須快速審核與交付對台軍售項目，將對台灣的安全承諾轉化為在區域內的硬實力。

羅伊爾認為，台灣無法單打獨鬥，應在研發、供應鏈韌性、生產與後勤維保上展開跨國合作。

精華 FAQ

  • 他認為把國防支出提高到GDP的5%很重要，但單靠增加武器採購仍不足夠，還必須同步投資國防工業基礎，才能在衝突時快速恢復與補充作戰能力。

  • 蕭美琴表示，台灣提升國防支出的重點包括不對稱作戰能力、台灣之盾等更強防空能力，以及國防工業發展，目標是強化整體嚇阻與防衛韌性。

  • 羅伊爾主張台灣應提出足夠預算與計畫，迅速加速國內無人機生產；同時呼籲華府加快審核並交付對台軍售，並在研發、供應鏈與維保上推動跨國合作。

AIT 谷立言

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