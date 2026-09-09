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台駐美處遭川普點名資助激進左派 台外交部：對美交往涵蓋不同政治光譜

記者張文馨／台北即時報導
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美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普點名台灣駐美處資助美國進步中心，批評其立場偏向激進左派。
  • 重點二：外交部強調台灣與美國各政治光譜智庫交流，合作一向公開透明。
  • 重點三：台美智庫合作聚焦印太安全、供應鏈韌性與科技議題，與美國內政無關。

美國總統川普在社群平台發文抨擊智庫美國進步中心（CAP），連帶批評資助CAP者，其中包含台灣駐美辦事處。對此，外交部表示，台灣長期與美國各主要智庫及學術機構交流合作，一向秉持透明原則，合作對象也都涵蓋美國不同政治光譜。

CAP上月發表報告，稱政府花17億美元增加部署國民兵，對打擊都市犯罪沒有幫助。川普在社群平台Truth Social開砲，斥其為激進左派變局，接著川普還點名背後資助者，包含知名富豪或企業如索羅斯（George Soros）、比爾蓋茲（Bill and Melinda Gates）、谷歌Google）、蘋果（Apple）、Visa、高盛（Gold Bankman Sachs）和花旗集團等；此外，來自外國的資助包含台灣的駐美代表處、韓國外交部下屬的韓國國際交流基金會（Korea Foundation），以及日本和阿拉伯聯合大公國的大使館。

外交部指出，外交部及駐外館處長期與美國各主要智庫及學術機構交流合作，一向秉持透明原則，合作對象也都涵蓋美國不同政治光譜；此類合作目的在協助台灣研析印太區域安全、供應鏈韌性及關鍵科技等攸關全球與區域繁榮的重大議題，並增進美國各界對台灣及台美關係的瞭解。

外交部表示，台灣與美國智庫相關合作不涉入美國國內政治，也不應成為國內政治操作議題。

外交部說，自川普就任以來，台美雙方在經貿、投資、供應鏈、科技及安全等各領域合作持續深化並展現具體成果，成果有目共睹；台灣對此高度珍視，並將秉持相互尊重、互惠互利原則，持續與川普政府深化各領域合作。

精華 FAQ

  • 因他在社群平台批評智庫美國進步中心偏向激進左派時，進一步追查其資助來源，並點名台灣駐美代表處也是外國資助者之一，因而引發爭議與關注。

  • 外交部表示，台灣長期與美國主要智庫及學術機構交流合作，始終秉持透明原則，且合作對象涵蓋美國不同政治光譜，並非偏向單一立場。

  • 外交部指出，合作重點包括印太區域安全、供應鏈韌性與關鍵科技等議題，目的在協助研析重大國際議題、增進美國各界對台灣與台美關係的了解。

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