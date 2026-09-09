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赴陸未登錄就開罰 旅行社批擴權 觀光署改口：先宣導

記者胡瑞玲張鈺琪／台北9日電
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9月起赴陸要辦理登錄，否則要罰，引發旅遊業者強烈反彈。（本報資料照片）
9月起赴陸要辦理登錄，否則要罰，引發旅遊業者強烈反彈。（本報資料照片）

交通部觀光署日前發函旅行業者，要求自9月起辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務，需逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，否則最高開罰5萬元（台幣，下同），引發業者強烈反彈，民怨四起。觀光署昨天改口，先以宣導、輔導為主，不會直接開罰；台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁說，觀光署擴權太厲害，若真懲處，旅行業者將提告。

陸委會日前表示，陸方將於9月15日實施「國務院關於出境入境管理的規定」，赴陸的人身安全風險將大幅增加，呼籲屬於高風險的國人，應審慎評估赴陸的必要性，行前至「國人赴陸港澳動態登錄系統」進行登錄。觀光署在上月發函旅行社，要求自9月1日起，辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務時，須逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，違者可處1萬至5萬罰鍰。

消息一出，引發旅行社及民眾反彈，由於目前政府對旅行社赴陸「禁團令」仍未解除，此舉也遭質疑是政策自相矛盾，上路一周後，觀光署緊急轉彎。

觀光署表示，近期接獲到不少民眾及業者的抱怨，觀光署重申該填報政策是要求旅行社以「團體」為單位登錄，並未要求旅行社為自由行旅客代為填報。登錄內容包含旅行社名稱、承辦人員及領隊聯絡資訊、團體人數、赴陸起訖日期及簡要行程等，不包含個別旅客姓名、證件資料等個人資訊。如遇緊急事故，陸委會及海基會即可透過團體行程資訊，第一時間聯繫旅行社，協助確認旅客狀況。

不過，觀光署說，考量本項措施自9月1日起實施，為讓旅行業者有充分時間熟悉相關作業，將先以宣導及輔導方式加強協助業者配合填報，如未填報完妥，將先請業者限期改善，經輔導後仍未改善或再次違規，再視情節輕重依相關規定辦理。

蕭博仁指出，觀光署要求旅行業者辦理民眾自組的交流團、考察團，若不協助登錄系統就要被罰，這項措施各大旅行協會都反對，台灣民眾出國旅遊本就不應提報給政府，賴政府這是在恐嚇人民，以嚇阻、減少赴陸人數。觀光署這樣的強制規定太擴權，法律並沒規定可這樣做，若政府真的裁處旅行業者，不排除提告觀光署。

對於觀光署的要求，陸委會昨未有新回應，副主委梁文傑最近說法是，如果個人不願意登錄，也絕對不會強迫。

一名陸委會內部人士稱，「因為這個技術性、執行面的事情是觀光署負責。陸委會沒有什麼特別的意見，基本上這些執行面的事情，陸委會不會去管」。內部人士並稱，應以觀光署說法為主，「就是觀光署跟旅行業者的問題」。

精華 FAQ

  • 觀光署要求旅行業者自9月起辦理赴陸考察、參訪及自組團時，須逐團協助完成行前登錄，未辦理者可處1萬至5萬元罰鍰，引發外界批評。

  • 業者認為政府對赴陸仍有禁團令，卻又要求旅行社協助登錄並可能受罰，政策前後矛盾且有擴權嫌疑，甚至被指可能藉此嚇阻民眾赴陸。

  • 觀光署改稱先以宣導、輔導為主，未填報先限期改善，屢勸不聽才視情節處理；陸委會則未再新回應，內部人士稱執行細節由觀光署負責。

觀光 國務院

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