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賴政府維持禁團令 學者：回歸市場機制 不然就回到戒嚴

記者胡瑞玲／台北9日電
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民進黨政府持續維持禁團令，禁止台灣旅行社組團赴陸旅遊，原意在於風險控管與兩岸情勢...
民進黨政府持續維持禁團令，禁止台灣旅行社組團赴陸旅遊，原意在於風險控管與兩岸情勢考量。但政策實施至今，台灣赴陸旅遊人數不減反增。（記者葉信菉／攝影）

民進黨政府持續維持禁團令，禁止台灣旅行社組團赴陸旅遊，原意在於風險控管與兩岸情勢考量。但政策實施至今，台灣旅客赴陸旅遊人數不減反增，學者指出，禁團令、赴陸登錄等措施都沒有意義，政府政策就應回歸市場機制，不然就回到戒嚴時期，一點灰色地帶都不留。

實踐大學觀光學系教授高洺塗表示，不管是禁團令還是赴陸登錄政策都淪為意識形態，台灣民眾赴陸人數逐年增加，顯示市場需求，儘管沒有陸客來台，但國人前往中國大陸自由行並不受限，從數據來看，禁團令一點效益也沒有；他建議，政府政策應回歸市場機制，若真的要透過各種政策恐嚇民眾前往大陸，以減少赴陸人次，那就直接回歸到戒嚴時期，近期兩岸飛機直航還增加，若要阻止民眾前往，乾脆也取消直航。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨指出，禁團令是針對觀光團，禁止旅行社招攬，但民間自組團委託給旅行社代辦並不受限。然而，中華民國法令有特殊兩岸關係，由陸委會負責、下達政策，其他機關只能遵循。

劉喜臨表示，從學界角度來看，如何保障台灣民眾赴陸的安全應被列為首要考量，若組團可保障民眾安全，政府應思考的是，如何透過旅行社來管理、保障旅遊安全，畢竟旅客出國遊玩，發生意外或需要協助，有旅行團從旁幫忙最快。他指出，陸委會稱陸方對台不友善，因此兩岸關係緊張，但兩岸交流還是要建立在互信、互諒的基礎上，如何重新建立，是陸委會近年的重要課題。

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿指出，政府將中國大陸旅遊警示列為「橙色」，提醒民眾到大陸有風險，姑且說是善意，但可以提醒就好，不要做限制，若找不出充分理由，就不該為難旅行業者；此外，政府要求旅客登錄的目的也說不清楚，出事了真正在處理的還是旅行社。

精華 FAQ

  • 政府維持禁團令，原意是基於風險控管與兩岸情勢考量，限制台灣旅行社組團赴陸旅遊；但文章指出，政策實施後並未有效降低民眾赴陸需求，反而引發外界質疑其實際成效。

  • 高洺塗指出，台灣民眾赴陸人數逐年增加，顯示市場需求仍在，且自由行並未受限，因此禁團令與赴陸登錄都難以真正抑制往來，只會流於意識形態，實際政策效益相當有限。

  • 多位受訪者主張政府應回歸市場機制，不宜過度限制旅行業者；若要管理，重點應放在旅客安全、旅遊協助與風險提醒，而不是以登錄或禁團方式替代實際保障。

民進黨 戒嚴

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