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美軍售F-16C/D飛台再等等 專家：熱帶風暴正侵襲夏威夷

記者李人岳／台北即時報導
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台灣向美採購的F-16C Block70單座戰機，先前在美國飛行時被網友拍下。機...
台灣向美採購的F-16C Block70單座戰機，先前在美國飛行時被網友拍下。機背配有CFT適型油箱，翼下與機腹也掛有3具副油箱，右翼下方則是長途飛行用的行李莢艙。（圖／IDF經國號粉專授權使用）

台灣向美採購F-16C/D Block70戰機，首批兩架滯留夏威夷至今已近三個星期，軍事專家分析，夏威夷當地目前正值颶風侵襲，可能考慮天候因素的延後飛送行程。此外傳出美方可能為9月24日川習會延後交機，專家也解讀可能性不高，美國軍方純粹考量安全因素。

台灣向美採購F-16C/D Block70戰機，首批兩架於8月下旬飛抵夏威夷後，滯留當地至今已近三個星期。台灣時間7日當地熱心航迷目擊兩架戰機一度啟動並進入滑行道，似乎已準備起飛，不過隨即又再滑回，引發外界質疑飛機是否可能發生故障，導致行程又生變？

軍情與航空網站主編施孝瑋指出，夏威夷當地目前正發布熱帶風暴警報，向西的航路天候也不穩，美方可能考慮天候因素決定延後飛送行程。

綜合外電報導，颶風洛威爾的強勁風暴逼近夏威夷群島，其外圍雨帶正為夏威夷帶來暴雨和巨浪，包括「考艾島」和「尼豪島」都發布了「熱帶氣旋警報」，這是夏威夷在短短3週內生成的第3場颶風。

施孝瑋分析，昨天可說是近期戰機飛送返台的唯一窗口：夏威夷當地天候勉強許可，台灣歷經多日大雨後也天候好轉；但美方指揮官可能考量戰機飛送任務必須萬無一失，因此即使兩架戰機已經進入連結希肯空軍基地與檀香山國際機場的J滑行道，仍然被召回取消任務。

退役空軍飛官、現任民航機師李文玉指出，由夏威夷往西飛行是逆風，空中巴士A330在目前的季節自夏威夷飛台約需9個多小時，民航機的雙發動機延程飛行標準（ETOPS）一般規定雙引擎班機，距離任何備降場的飛行時間不得超過180分鐘；F-16戰機雖然不受此限，但畢竟是單引擎飛機，還是要選擇一路上有合格備降場的航路。

另一方面，外界也有觀點認為，在9月24日習近平回訪美國「川習會」之前，美方可能為降低敏感性而推遲戰機運交的進度。施孝瑋表示，無論何時交機，中共都一定不爽，對於依照軍售計畫的例行交機行動，美國軍方應不至於太在意中方態度，純粹優先考量技術與天候的安全問題。

精華 FAQ

  • 這批戰機滯留夏威夷近3週，主因被認為是當地熱帶風暴警報與西向航路天候不穩。美方可能基於飛行安全，選擇延後起飛，避免任務中途出現風險。

  • F-16雖不受民航ETOPS限制，但屬單引擎戰機，長途跨海飛行仍需考慮備降場與整體航路安全。若夏威夷周邊受颶風或暴雨影響，起飛與沿途風險都會升高。

  • 外界曾猜測美方為降低9月24日川習會敏感性而延後交機，但施孝瑋認為可能性不高。他指出，美軍通常依照軍售程序辦理，優先考量的是技術條件與天候安全。

夏威夷 熱帶風暴 颶風

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