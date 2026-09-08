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彭博：陸海上施壓進逼台生命線 巡邏範圍逾台面積2倍

編譯盧思綸／綜合8日電
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北京正加大對台海上施壓，並已顯示有意讓海警持續在台灣東部海域巡弋，使原本較少出現...
北京正加大對台海上施壓，並已顯示有意讓海警持續在台灣東部海域巡弋，使原本較少出現大陸海警船的東部太平洋逐漸成為新的施壓前線。圖為2022年台軍馬公艦於東部海域近距監控解放軍馬鞍山號艦與各型艦艇的畫面。（圖／國防部提供）

彭博7日報導，中國大陸過去數十年對台灣的海上施壓主要集中在台灣西部，如今把觸角進一步伸向東部太平洋海域，自6月以來，中國平均每月派遣2艘海警船至台灣以東海域巡邏，範圍遍及27100平方浬海域，面積超過台灣的2倍。

這片海域是台灣連結菲律賓及其他美國盟友的重要海上通道，一旦發生戰爭，是台灣補給的關鍵生命線，對中方能否有效封鎖台灣至關重要。佛羅里達國際大學政治與國際關係系講師葛璟表示：「如果台灣海峽是前門，東部海域往往被視為後門。北京想要表明，這道後門如今已不再是無人爭奪的區域。」

美國獨立監測機構「武裝衝突地點與事件資料組」（ACLED）指出，在台灣東部靠近海底通訊基礎設施的海域，以異常緩慢速度航行的研究船數量「顯著增加」。

報導說，日本與菲律賓5月底宣布啟動專屬經濟海域畫界談判後，中國隨即開始在台灣以東海域展開相關巡邏，為2025年1月有紀錄以來首見。中國船艦活動範圍距離台灣東岸至少30浬，仍未進入台灣主張的海域。

美國海軍戰爭學院中國海事研究所副教授馬丁森表示：「北京正以日菲聯合聲明為藉口，大幅擴張在這些海域的存在。」

台灣東部海域不僅是美國及區域盟友戰時運送補給的重要通道，也因水深適合潛艦活動與水下監偵，具高度戰略價值，還是全球大宗商品航運要道。

英國智庫「中國戰略風險研究所」政治風險分析師廖子豪表示：「如果這類互動成為常態，下一個問題就是中國當局是否會開始要求提供更多資訊，再來就是他們是否會發布航行指示。」

美國國會授權設立的獨立機構「美中經濟暨安全檢討委員會」指出，北京此舉意在建立持續性海上存在，為未來可能的封鎖行動預作準備。

廖子豪說，「北京正在台灣以東測試的是，它能否逐步改寫外界對於誰在西太平洋管理航行與海洋秩序的認知。這也意味，因應方式同樣應該是國際性的。」

隨著中國加大台灣東部海域活動，台灣7月中旬暌違30年首度在蘭嶼、綠島舉行軍演；數周後，中國也首度宣布與印尼在台灣東部海域聯合訓練，舉行通過演習。

精華 FAQ

  • 彭博指出，中國過去多在台灣西部施壓，如今則自6月起平均每月派2艘海警船到台灣以東巡邏，活動範圍已延伸到東部太平洋海域。

  • 因為這片海域是台灣連結菲律賓與其他美國盟友的重要通道，戰時可作為補給與運輸路線，也利於潛艦與水下監偵，戰略價值極高。

  • ACLED與多名專家認為，中國正透過持續海上存在測試封鎖台灣的能力，並以日菲合作為藉口擴張存在，意在改寫西太平洋海洋秩序認知。

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