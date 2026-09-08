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全球航運秩序拉警報 18國警告供應鏈恐四分五裂

台廠漢翔與龐巴迪簽20年長約 躍國際一級供應商

記者黃淑惠／台北報導
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漢翔、龐巴迪舉辦合約交換典禮，由漢翔董事長曹進平（左二）、龐巴迪專案暨供應鏈執行...
漢翔、龐巴迪舉辦合約交換典禮，由漢翔董事長曹進平（左二）、龐巴迪專案暨供應鏈執行副總裁費利恩（右二）換約；經濟部長龔明鑫（左一）與加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗一同見證。（中央社）

台灣的漢翔躍升國際一級航太供應商，拿下加拿大龐巴迪Challenger 3500商務客機駕駛艙暨前機身20年長約(全壽期合約)，預估至少交付500個機身，形成前、後機身通吃新格局。業內預期，相關台灣供應鏈業者駐龍、千附精密、晟田、寶一等將同步沾光。

業內指出，全球航太供應商在商用客機「前機身」具承製能力的業者不超過五家，漢翔由機體結構製造進一步跨向大型結構整合，營運動能大躍進。

漢翔7日在台北與龐巴迪舉行合約交換典禮，由漢翔董事長曹進平與龐巴迪專案暨供應鏈執行副總裁費利恩完成換約，經濟部長龔明鑫、加拿大駐台北貿易辦事處代表等共同見證。

這是漢翔與龐巴迪合作20多年來，生產同盟結構再升級。漢翔自1999年起參與CL3500系列專案，負責後機身結構組件設計與製造，至今已交付超過千架，並多次獲龐巴迪鑽石供應商獎。

此次漢翔歷經兩年技術及商務協商，今年4月完成技術審查，進一步取得駕駛艙暨前機身工作包。前機身不僅外型複雜，還須符合艙壓及氣密要求，並整合駕駛艙結構、乘客門及大量系統介面，製造及組裝難度高，全球具相關承製能力的供應商不超過五家。

漢翔由後機身一路跨進前機身，最大的改變是單架飛機供貨內容及工作包層級同步拉高。過去以結構件製造為主，如今逐步涵蓋大型結構組件整合，未來爭取其他國際航太大廠專案時，也多了一項高階機體量產實績。

20年合約則提供長期營運基本盤。CL3500屬超中型商務客機，也是龐巴迪暢銷機型，漢翔預估全壽期至少交付500個前機身，後續實際產量則將隨市場需求而定。由於漢翔原本已供應後機身，新工作包加入後，在單架CL3500的供貨價值將進一步提高。

龔明鑫表示，全球航太供應鏈正在重組，國際大型客戶更加重視供應鏈韌性及穩定交貨能力。漢翔20多年來累計交付逾千架後機身，已建立長期量產及履約實績，此次龐巴迪再擴大工作包，也凸顯台灣航太製造能力獲得國際客戶肯定。

精華 FAQ

  • 漢翔與加拿大龐巴迪簽下Challenger 3500商務客機駕駛艙暨前機身20年長約，屬於全壽期合約，代表漢翔正式取得更高層級的國際航太工作包。

  • 漢翔預估全壽期至少交付500個前機身，並從過去以後機身為主，進一步跨入前機身與大型結構整合，讓單架機供貨價值與長期營運基礎同步提升。

  • 業內認為駐龍、千附精密、晟田、寶一等業者可望受惠，因為漢翔擴大承接前機身後，將帶動更多結構件、精密零組件與相關製造需求，形成連動效應。

航太 加拿大 供應鏈

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