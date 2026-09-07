我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

新聞評論/欣興案凸顯非紅代價 台灣要有產業盤算

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
印刷電路板（PCB）大廠欣興電子日前遭檢調搜索。圖為欣興楊梅廠區外觀。(記者尹慧...
印刷電路板（PCB）大廠欣興電子日前遭檢調搜索。圖為欣興楊梅廠區外觀。(記者尹慧中／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

欣興案不只是產地標示爭議，更反映台灣電子業在美中博弈下，必須承擔供應鏈重組、合規成本與產業轉型的現實壓力。

印刷電路板（PCB）大廠欣興電子日前遭檢調搜索。檢調懷疑欣興電子將在中國大陸生產的PCB運回台灣後，涉嫌直接換貼「台灣製造」標籤，觸及「洗產地」與美國要求降低中國供應鏈依賴的敏感雷區，並引發電子業對「跨國接力生產」定義的恐慌。表面上看，這是一起產地標示爭議；往深一層看，是台灣電子產業在美中競爭與全球供應鏈重組下，遲早必須面對的一道考題。

欣興事件凸顯台灣電子業在美中博弈與產地規範交錯下的轉型風險，台灣應該力求避免「美國要求、台灣埋單」。台灣接單、大陸製造、再運回台灣進行後段加工如測試、包裝，是台灣電子業行之有年的生產模式。企業如果要符合客戶的非紅要求，就得重新在台灣、泰國、越南或其他地區建廠；同時為了維持原有市場，又不能立刻放棄大陸產能。結果就是形成最昂貴的「雙軌制」，即大陸的廠不能立即關閉，新的非紅產線又必須重新投資。

更麻煩的是，供應鏈搬到東南亞，不代表「中國因素」就此消失。大陸製造業經過數十年累積，早已形成龐大的材料、零組件、設備與人才體系。台灣企業把最後一道組裝線搬到越南或泰國，並不意謂整條供應鏈就完全與大陸切割。如果美國對供應鏈來源追查得更深，企業還將面對更嚴格的產地及供應鏈認定。台灣必須思考未來美方對供應鏈政策恐不斷擴大的連鎖效應。

這起以欣興事件為核心的產地爭議，延伸到美國科技與供應鏈政策，以及台商向東南亞重新配置產能的趨勢，對科技產業帶來結構性轉變的深遠影響。其核心意義是效率時代面臨安全成本。過去數十年「利潤與效率至上」的全球化模式勢必調整。企業必須準備更完整的製程、原料來源及供應鏈證明，以因應國際客戶與主管機關的查核，否則就可能面臨訂單流失、關稅增加，甚至市場准入的風險。

其實質影響則是產業結構的質變與陣痛。對台灣科技業及全球供應鏈造成至少三大衝擊，包括：一、部分台廠必須在大陸既有產能之外，重新於台灣或東南亞投資新的生產基地，不只增加資本支出，且因生產成本不同導致毛利率面臨保衛戰；二、營運成本居高不下，台灣在土地、人力等生產要素上有其限制，東南亞則有供應鏈重新整合及跨國物流等成本；三、成本轉嫁客戶的拉鋸戰。當供應鏈安全成為客戶要求，新增的合規、認證、產能配置及物流成本，最終都可能透過價格反映，但還要看客戶是否接受。

政府既要配合美國的供應鏈安全戰略，就必須同時替台灣產業爭取合理的轉型空間，協助企業建立完整的產地履歷、製程認證與供應鏈追蹤制度，清楚告訴企業哪些產品屬於高度敏感項目、哪些原料可以使用、哪些製程必須移出大陸，以及在台灣完成什麼程度的加工才符合原產地規定。例如對高階AI、軍工、關鍵基礎建設等敏感產品，可採取更嚴格的供應鏈要求；但一般消費電子與中低階零組件，則應該依照實際風險與國際貿易規則處理，不宜用同一把尺衡量所有產業。

企業不能心存僥倖，否則失去的信任很難挽回。政府也必須替企業與美國談判，不是只把美國的要求翻譯成對台灣企業的命令。如果美方希望台灣供應鏈更安全，就應該讓台灣企業知道安全標準究竟在哪裡；如果美國要求企業承擔「去中化」成本，也要考慮產業轉型所需要的時間與空間。總之，台灣不能沒有自己的產業盤算。

精華 FAQ

  • 因為它牽涉到美國對供應鏈去紅與產地認定的要求，也暴露台灣電子業長期依賴跨國接力生產的結構風險，影響訂單、關稅與市場准入。

  • 企業若要在台灣或東南亞重建產線，就得同時維持大陸既有產能，形成雙軌制，導致資本支出上升、物流與整合成本增加，毛利率也更難守住。

  • 政府不能只轉述美方要求，而要替產業爭取轉型空間，建立產地履歷與追蹤制度，並區分敏感與一般產品，讓企業清楚知道合規標準與調整期限。

供應鏈

上一則

黑白集/登陸先登錄 被公文洩底的禁團令假象

下一則

福華集團第三代 55歲廖國宏腦中風猝逝

延伸閱讀

美擬加徵半導體關稅 台政院：續確保台美MOU優惠待遇

美擬加徵半導體關稅 台政院：續確保台美MOU優惠待遇
H-1B擬加費10萬引爆科技業 台積電為何不太受影響？

H-1B擬加費10萬引爆科技業 台積電為何不太受影響？
新南向10年 台灣花500億做民間交流 外交卻仍被封鎖

新南向10年 台灣花500億做民間交流 外交卻仍被封鎖
「不能只看台積電」 證交所董座點名隱形冠軍：科技島真正價值在這

「不能只看台積電」 證交所董座點名隱形冠軍：科技島真正價值在這

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

2026-09-04 18:37
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
曾馨瑩（左）和郭台銘（右）一起參加庫克的退休晚宴。圖／摘自IG

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

2026-08-30 12:38
台灣海軍8月8日在高雄進行年度漢光演習。（美聯社）

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

2026-09-06 07:10

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨