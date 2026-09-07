黑白集/登陸先登錄 被公文洩底的禁團令假象

旅行社辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務時，須逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，違者最高罰5萬。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 觀光署要求赴陸旅客事先登錄並可能開罰，引發旅行社反彈；評論則質疑此舉違反自由與實務上難以協助，反而凸顯兩岸交流管制的矛盾。

觀光 署發函旅行社，要求從9月起協助代辦赴陸考察或「自組團」行程的旅客事先完成登錄，否則最重可處5萬元台幣罰鍰，遭旅行社砲轟變相恐嚇；陸委會副主委梁文傑則稱，這是為了讓國人在遇到急難事件時，政府可即時掌握並提供協助。問題是，到全世界旅遊都可能出狀況，為何只針對大陸？更重要的是，照目前的兩岸情勢，政府又能幫上什麼忙？

賴政府對兩岸交流設下重重枷鎖，近來陸委會更不斷警示民眾赴陸可能遭遇盤查、失聯等風險。但台灣民眾並沒有被「嚇到」，赴陸人數不減反增；尤其大陸旅遊不僅花費低廉、CP值高，語言與飲食也相通，成為除日本外的海外旅遊首選。

民進黨政府建置「國人赴陸港澳動態登錄」系統，採自願登記，但因登錄意願低落，遂改半強迫旅行社「協助」登錄，否則開罰，形同變相連坐。旅行社群起反彈後，梁文傑又稱非強迫，只是為了讓國人遭遇突發事件時，政府可以提供協助。

問題是，這只針對陸港澳登錄且揚言開罰的作法，已有違反憲法保障人民遷徙自由之虞。何況兩岸官方幾已斷聯，這幾年台灣人在大陸發生意外，靠的多半是當地台商組織及台辦系統，政府根本難以使力。而觀光署這紙公文，更戳破了禁團令的假象，這自搧的巴掌可真響亮。（轉載自聯合報）