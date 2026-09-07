黑白集/登陸先登錄 被公文洩底的禁團令假象
觀光署要求赴陸旅客事先登錄並可能開罰，引發旅行社反彈；評論則質疑此舉違反自由與實務上難以協助，反而凸顯兩岸交流管制的矛盾。
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觀光署要求赴陸旅客事先登錄並可能開罰，引發旅行社反彈；評論則質疑此舉違反自由與實務上難以協助，反而凸顯兩岸交流管制的矛盾。
觀光署發函旅行社，要求從9月起協助代辦赴陸考察或「自組團」行程的旅客事先完成登錄，否則最重可處5萬元台幣罰鍰，遭旅行社砲轟變相恐嚇；陸委會副主委梁文傑則稱，這是為了讓國人在遇到急難事件時，政府可即時掌握並提供協助。問題是，到全世界旅遊都可能出狀況，為何只針對大陸？更重要的是，照目前的兩岸情勢，政府又能幫上什麼忙？
賴政府對兩岸交流設下重重枷鎖，近來陸委會更不斷警示民眾赴陸可能遭遇盤查、失聯等風險。但台灣民眾並沒有被「嚇到」，赴陸人數不減反增；尤其大陸旅遊不僅花費低廉、CP值高，語言與飲食也相通，成為除日本外的海外旅遊首選。
民進黨政府建置「國人赴陸港澳動態登錄」系統，採自願登記，但因登錄意願低落，遂改半強迫旅行社「協助」登錄，否則開罰，形同變相連坐。旅行社群起反彈後，梁文傑又稱非強迫，只是為了讓國人遭遇突發事件時，政府可以提供協助。
問題是，這只針對陸港澳登錄且揚言開罰的作法，已有違反憲法保障人民遷徙自由之虞。何況兩岸官方幾已斷聯，這幾年台灣人在大陸發生意外，靠的多半是當地台商組織及台辦系統，政府根本難以使力。而觀光署這紙公文，更戳破了禁團令的假象，這自搧的巴掌可真響亮。（轉載自聯合報）
觀光署發函要求旅行社協助赴陸考察或自組團旅客，事先完成動態登錄；若未配合，最重可處5萬元罰鍰。此舉被外界解讀為以行政手段提高赴陸門檻。 陸委會副主委梁文傑表示，登錄是為了讓政府在國人遇到急難事件時能即時掌握並提供協助；但外界質疑只針對陸港澳，且實際上政府在對岸能發揮的作用有限。 文章批評這項作法只對陸港澳設限，疑有侵害遷徙自由之虞；同時也指出兩岸官方聯繫薄弱，台人在陸遇事多靠台商與台辦系統，因而戳破禁團令的假象。
精華 FAQ
觀光署發函要求旅行社協助赴陸考察或自組團旅客，事先完成動態登錄；若未配合，最重可處5萬元罰鍰。此舉被外界解讀為以行政手段提高赴陸門檻。
陸委會副主委梁文傑表示，登錄是為了讓政府在國人遇到急難事件時能即時掌握並提供協助；但外界質疑只針對陸港澳，且實際上政府在對岸能發揮的作用有限。
文章批評這項作法只對陸港澳設限，疑有侵害遷徙自由之虞；同時也指出兩岸官方聯繫薄弱，台人在陸遇事多靠台商與台辦系統，因而戳破禁團令的假象。
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