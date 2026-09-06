黑白集/中科院遭駭卻隱瞞？ 國安如何不憂懼

中山科學研究院日前遭傳官網疑遭駭客入侵。（圖／引自中科院臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 中科院官網傳遭駭，官方說法與外界推測不一，作者藉此質疑國防資安、AI決策風險，以及是否存在隱瞞或卸責問題。

就在賴政府不滿足於立院三讀通過的7800億（台幣，下同）國防特別預算，打算再追加國防預算之際，中科院竟傳官網疑遭駭客入侵。無論是中科院初查的「AI越權」，或是數發部打臉中科院的「遭外部暴力破解」，都足以讓國人為賴政府維護國安的能力感到憂懼。

憂懼之一是，行政院會日前才通過6000億元追加預算，在近1500億元國防預算中，金額最大的是兩項總額645億元的「機密計畫」，外界推測其中即包括「AI輔助決策系統」。若中科院出包原因真是「AI自行破解、跨越權限」所致，試問賴政府又如何確保未來建置的「AI輔助決策系統」，不會擅作主張引發台海烽火，或槍口對內自主攻擊？

憂懼之二是，中科院重要性非比尋常，其業務包括：研發國防科技及主要武器裝備、建構自主國防力量、滿足國軍作戰需求等。雖然中科院說明，是原程式開發商內藏隱蔽排程管理介面遭境外IP破解，並稱清查後並無其他資訊外洩；但為何境外攻擊只入侵最無關緊要的採購網，卻彷彿對台灣尖端武器科研成果不屑一顧？

以上兩層憂懼終究屬於資安技術層面，仍有「補破網」的可能。但若竟是中科院遭駭卻刻意隱瞞，或內部出包卻卸責廠商，甚或推給境外勢力藉以換取「抗中KPI」，這才是國人更大的憂懼！（轉載自聯合報）