黑白集/中科院遭駭卻隱瞞？ 國安如何不憂懼
中科院官網傳遭駭，官方說法與外界推測不一，作者藉此質疑國防資安、AI決策風險，以及是否存在隱瞞或卸責問題。
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中科院官網傳遭駭，官方說法與外界推測不一，作者藉此質疑國防資安、AI決策風險，以及是否存在隱瞞或卸責問題。
就在賴政府不滿足於立院三讀通過的7800億（台幣，下同）國防特別預算，打算再追加國防預算之際，中科院竟傳官網疑遭駭客入侵。無論是中科院初查的「AI越權」，或是數發部打臉中科院的「遭外部暴力破解」，都足以讓國人為賴政府維護國安的能力感到憂懼。
憂懼之一是，行政院會日前才通過6000億元追加預算，在近1500億元國防預算中，金額最大的是兩項總額645億元的「機密計畫」，外界推測其中即包括「AI輔助決策系統」。若中科院出包原因真是「AI自行破解、跨越權限」所致，試問賴政府又如何確保未來建置的「AI輔助決策系統」，不會擅作主張引發台海烽火，或槍口對內自主攻擊？
憂懼之二是，中科院重要性非比尋常，其業務包括：研發國防科技及主要武器裝備、建構自主國防力量、滿足國軍作戰需求等。雖然中科院說明，是原程式開發商內藏隱蔽排程管理介面遭境外IP破解，並稱清查後並無其他資訊外洩；但為何境外攻擊只入侵最無關緊要的採購網，卻彷彿對台灣尖端武器科研成果不屑一顧？
以上兩層憂懼終究屬於資安技術層面，仍有「補破網」的可能。但若竟是中科院遭駭卻刻意隱瞞，或內部出包卻卸責廠商，甚或推給境外勢力藉以換取「抗中KPI」，這才是國人更大的憂懼！（轉載自聯合報）
文章主要質疑中科院官網疑遭駭後的處理與說法，認為無論是AI越權、外部暴力破解，或是內部出包，都反映國安與資安管理令人憂慮。 因為文中提到政府正擬追加國防預算，且部分金額可能用於AI輔助決策系統；作者擔心若連中科院資安都出問題，未來AI國防系統也可能失控。 作者認為真正嚴重的不是單純技術漏洞，而是中科院若遭駭卻刻意隱瞞，或把責任推給廠商與境外勢力，可能讓國安決策失真並加深社會不信任。
精華 FAQ
文章主要質疑中科院官網疑遭駭後的處理與說法，認為無論是AI越權、外部暴力破解，或是內部出包，都反映國安與資安管理令人憂慮。
因為文中提到政府正擬追加國防預算，且部分金額可能用於AI輔助決策系統；作者擔心若連中科院資安都出問題，未來AI國防系統也可能失控。
作者認為真正嚴重的不是單純技術漏洞，而是中科院若遭駭卻刻意隱瞞，或把責任推給廠商與境外勢力，可能讓國安決策失真並加深社會不信任。
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