「能回來是幸，不能回來是命」美台連線紀念黑蝙蝠中隊

97歲的何祚明(右)與93歲的邱垂宇(左)教官，是黑蝙蝠中隊目前仍在世的二位見證。（讀者傅依萍提供）

CIA與中華民國政府的祕密合作

「黑蝙蝠中隊」(Black Bat Squadron)是衛星及無人機出現之前，最後一次讓人類充當偵察工具，在當前新型戰爭形態下，已鮮少再出現這種犧牲。日前在西雅圖及台灣由「黑蝙蝠」後人舉辦了一場跨海連線紀念活動，並揭露這段美國中央情報局與中華民國政府當時的祕密合作。

1949年國民政府在中國大陸失守撤退到台灣後，孤立無援，直到韓戰爆發，中央情報局(CIA)透過「西方公司」與在台灣的中華民國政府祕密合作，成立空軍第34中隊，又稱「黑蝙蝠中隊」，及第35中隊，又稱「黑貓中隊」，由美國提供偵察機、台灣擔任飛行員，深入各敵區執行危險的低空（黑蝙蝠）及高空（黑貓）情蒐。

1959年5月29日編號815的黑蝙蝠中隊B-17偵察機，執行任務時不幸在廣東恩平上空被中共米格機擊落，機上14名飛行員、通訊官、領航官等全部罹難。家屬直至1992年到恩平迎回殉職飛官遺骨火化回台灣，葬於碧潭空軍烈士公墓超長型墓碑下。

黑蝙蝠中隊從1953成立「空軍特種任務組」到1967年終止偵察任務，共執行838架次、犧牲了15架飛機、148人殉職，占全隊三分之二，是空軍損失最慘烈的單位。815號機是第一架由家屬成功到大陸墜機現場，把機組成員靈骨帶回台灣。

1957年已故總統蔣中正在總統府接見黑蝙蝠中隊隊員，隊員執行的任務都對家人保密。（讀者傅依萍提供）

西雅圖飛行博物館3日舉行一場紀念黑蝙蝠中隊的座談會，與台灣新竹影像博物館同步連線，邀請隊員及家屬分享這段大歷史下的家族故事，讓這段史實可以繼續被看到。

在新竹出席者除了兩位碩果僅存的黑蝙蝠中隊隊員何祚明(97歲)、邱垂宇(93歲)教官外，還有軍史專家王立楨、主持人傅鏡平，及黑蝙蝠眷屬李必成的兩個女兒、李澤林的兩個女兒、孫以晨的兒子及媳婦，以及電子官傅定昌的女兒傅依萍、兒子傅依傑等。

回顧歷史：今日美台關係 比以往更重要

出席西雅圖現場座談的有當年負責黑蝙蝠中隊的美國軍官的兒子Bob Winn、周興國烈士的女婿Jack Meng 、尹金鼎烈士的女婿王蓉博士 ，及何祚明的女兒何長馨，何長馨並代表在新竹的父親演講。出席者也在西雅圖飛行博物館現場，舉辦了隆重的旗隊持中華民國國旗致敬和獻花儀式。

駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長林美呈也出席致詞，林美呈表示，要理解今日台美夥伴關係的深厚基礎，必須回顧共同的歷史。在冷戰與越戰最黑暗的歲月裡，曾並肩作戰，共同捍衛自由。

林美呈說，我們對那個時代的軍人有深厚的虧欠。在風險最高、局勢最不確定之際，他們挺身而出。其中包括中華民國空軍第34中隊——傳奇的「黑蝙蝠中隊」的英雄們。這些勇敢的台灣飛行員與機組人員，與美國情報及軍事夥伴密切合作，駕駛毫無武裝的飛機在漆黑的夜色中深入敵境，執行危險的低空偵察任務，深知每一次任務都可能是他們的最後一次，許多人一去不返。

林美呈表示，今天台灣與美國間的夥伴關係比以往任何時候都更加重要。

重溫往事：家屬奔赴廣東 把遺骨帶回台

與談者在活動中分享了許多不為人知的故事。Bob Winn分享他父親美國海軍七架P2V在台灣的任務，到後來負責CIA亞洲運作。Jack Meng分享周謹一家的經歷。

傅依萍簡報父親傅定昌在B-17的815號機失事經過，以及她如何召集同機另外13位烈士的家屬到中國廣東墜機現場，把遺骨挖出火化帶回台灣。

何長馨代表父親何祚明談及1969年極機密的「奇龍計畫」，在惡劣天氣下飛越喜馬拉雅山脈，到新疆羅布泊投放兩具巨大的偵測儀器，以偵測中國大陸的原子彈發展進度。何祚明說「能回來是幸，不能回來是命」（To return is luck, not to return is fate.），令人動容。

邱垂宇教官談黑蝙蝠中隊後期到越南執行南星計畫；王蓉博士最後提議成立黑蝙蝠中隊協會，讓黑蝙蝠中隊犧牲奉獻視死如歸的精神流傳後世。

傅依萍的演講

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