1959年「黑蝙蝠中隊」14烈士殉難 蔣經國日記曝內心煎熬
據《蔣經國日記》記載，蔣經國在主持台美情報合作任務時，經常要承受特種飛行員接連殉職的巨大心理壓力。日記顯示，1959年5月30日夜間，執行特種偵察任務的一架B-17型飛機，在廣東恩平上空遭中共防空砲火擊落，機上14名空軍官兵全數罹難，成為當年震動軍方高層的重大損失。
罹難的14位官兵分別為徐銀桂、韓彥、李暋、黃福州、趙成就、伏惠湘、傅定昌、馬甦、葉震環、陳駿聲、宋迺州、黃士文、李德山與陳亞興。事發後一周，即6月6日，蔣經國冒雨到新竹逐戶慰問遺屬。
據蔣經國日記記載，他目睹「悲傷之情可想而知」的場面，其中有結婚未滿兩月的新婚妻子、剛滿月的嬰兒，也有仰賴獨子撫養的老母與六名子女，以及不到四歲、每日傍晚仍在門口等候父親歸來的幼童。
日記中特別提及，一名幼兒每次見交通車進站卻不見父親身影，總是問道，別人的爸爸都回來了，自己的爸爸為何還不回來。另有遺屬向蔣經國哭訴，家中孩子眾多，往後漫長歲月不知如何度過。而黃福州的遺孀則對蔣經國表示，身為軍人的妻子理應隨時準備面對意外，丈夫對國家與家庭都已盡責，如今自己的責任便是撫養孩子。
蔣經國在日記中坦言，這番話讓他深受感動，事隔近一周仍日夜難以忘懷，殉職官兵的遇難情景與遺屬神情，時常在他腦海浮現，甚至曾出現在夢中。
1950至1960年代台灣與美國中央情報局(CIA)合作執行的特種作戰計畫。時任國防會議副秘書長、國安會督導的蔣經國，直接督導空軍第34中隊「黑蝙蝠中隊」與第35中隊「黑貓中隊」的機密任務，負責深入中國大陸執行夜間偵察，風險極高。
由於任務性質極度機密，殉職官兵對外只能以「訓練失事」交代，無法公開真實地點與經過。日記顯示，每逢黑蝙蝠中隊夜間出勤，蔣經國常徹夜難眠，等候前線回報；一旦接獲飛機遭擊落或失聯的消息，內心便陷入「痛心疾首」、「如喪考妣」的沉痛情緒，並會親自前往撫恤遺孀與幼子。
歷史資料顯示，黑蝙蝠中隊自成立以來，先後殉職官兵累計逾140人，付出極其慘重的生命代價，以換取美方情報支援與國際奧援。蔣經國在日記中亦曾流露對台美合作限制的無奈，直言美方偏重取得情報，卻對國軍「反攻大陸」的行動多所限制，讓第一線飛行員承擔了「大時代下的犧牲」，也讓身為督導者的他背負沉重的心理壓力。
正因深知這些官兵默默承受的隱忍與犧牲，蔣經國在日記中特別叮囑國軍政戰與後勤單位，務必妥善安排殉職官兵遺族的生活照顧與子女教育，盡力彌補這些「默默無聞、為國奉獻的無名英雄」及其家庭所承受的巨大代價。
1959年5月30日夜間，一架執行特種偵察任務的B-17飛機，在廣東恩平上空遭中共防空砲火擊落，機上14名空軍官兵全數罹難，成為當時震動軍方高層的重大損失。 蔣經國記下遺屬的悲痛場景，提到新婚妻子、嬰兒與幼童等家庭困境，並坦言自己深受感動，事隔近1周仍日夜難忘，甚至連殉職與慰問情景都曾出現在夢中。 黑蝙蝠中隊在1950至1960年代與CIA合作，深入中國大陸執行夜間偵察，任務極度機密且危險；殉職者累計逾140人，對外只能以訓練失事交代，代價極其沉重。
精華 FAQ
1959年5月30日夜間，一架執行特種偵察任務的B-17飛機，在廣東恩平上空遭中共防空砲火擊落，機上14名空軍官兵全數罹難，成為當時震動軍方高層的重大損失。
蔣經國記下遺屬的悲痛場景，提到新婚妻子、嬰兒與幼童等家庭困境，並坦言自己深受感動，事隔近1周仍日夜難忘，甚至連殉職與慰問情景都曾出現在夢中。
黑蝙蝠中隊在1950至1960年代與CIA合作，深入中國大陸執行夜間偵察，任務極度機密且危險；殉職者累計逾140人，對外只能以訓練失事交代，代價極其沉重。
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