1959年「黑蝙蝠中隊」14烈士殉難 蔣經國日記曝內心煎熬

1957年已故總統蔣中正在總統府接見黑蝙蝠中隊隊員，隊員執行的任務都對家人保密。（讀者傅依萍提供）

據《蔣經國 日記》記載，蔣經國在主持台美情報合作任務時，經常要承受特種飛行員接連殉職的巨大心理壓力。日記顯示，1959年5月30日夜間，執行特種偵察任務的一架B-17型飛機，在廣東恩平上空遭中共防空砲火擊落，機上14名空軍官兵全數罹難，成為當年震動軍方高層的重大損失。

罹難的14位官兵分別為徐銀桂、韓彥、李暋、黃福州、趙成就、伏惠湘、傅定昌、馬甦、葉震環、陳駿聲、宋迺州、黃士文、李德山與陳亞興。事發後一周，即6月6日，蔣經國冒雨到新竹逐戶慰問遺屬。

據蔣經國日記記載，他目睹「悲傷之情可想而知」的場面，其中有結婚未滿兩月的新婚妻子、剛滿月的嬰兒，也有仰賴獨子撫養的老母與六名子女，以及不到四歲、每日傍晚仍在門口等候父親歸來的幼童。

日記中特別提及，一名幼兒每次見交通車進站卻不見父親身影，總是問道，別人的爸爸都回來了，自己的爸爸為何還不回來。另有遺屬向蔣經國哭訴，家中孩子眾多，往後漫長歲月不知如何度過。而黃福州的遺孀則對蔣經國表示，身為軍人的妻子理應隨時準備面對意外，丈夫對國家與家庭都已盡責，如今自己的責任便是撫養孩子。

蔣經國在日記中坦言，這番話讓他深受感動，事隔近一周仍日夜難以忘懷，殉職官兵的遇難情景與遺屬神情，時常在他腦海浮現，甚至曾出現在夢中。

1950至1960年代台灣與美國中央情報局(CIA)合作執行的特種作戰計畫。時任國防會議副秘書長、國安會督導的蔣經國，直接督導空軍第34中隊「黑蝙蝠中隊」與第35中隊「黑貓中隊」的機密任務，負責深入中國大陸執行夜間偵察，風險極高。

由於任務性質極度機密，殉職官兵對外只能以「訓練失事」交代，無法公開真實地點與經過。日記顯示，每逢黑蝙蝠中隊夜間出勤，蔣經國常徹夜難眠，等候前線回報；一旦接獲飛機遭擊落或失聯的消息，內心便陷入「痛心疾首」、「如喪考妣」的沉痛情緒，並會親自前往撫恤遺孀與幼子。

歷史資料顯示，黑蝙蝠中隊自成立以來，先後殉職官兵累計逾140人，付出極其慘重的生命代價，以換取美方情報支援與國際奧援。蔣經國在日記中亦曾流露對台美合作限制的無奈，直言美方偏重取得情報，卻對國軍「反攻大陸」的行動多所限制，讓第一線飛行員承擔了「大時代下的犧牲」，也讓身為督導者的他背負沉重的心理壓力。

正因深知這些官兵默默承受的隱忍與犧牲，蔣經國在日記中特別叮囑國軍政戰與後勤單位，務必妥善安排殉職官兵遺族的生活照顧與子女教育，盡力彌補這些「默默無聞、為國奉獻的無名英雄」及其家庭所承受的巨大代價。

葛光越（左一）曾是蔣經國最後一任貼身武官，當年由他協助紀錄蔣經國約見美國華盛頓郵報公司董事長葛蘭姆談及解嚴的內容。(取材自葛光越臉書網頁)

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