台灣硬體製造加碼投資美國 藍委：主權AI利基在哪？

國民黨立委李彥秀質疑，未來台灣發展主權ＡＩ利基在哪裡？。（本報資料照片）

美國商務部長盧特尼克受訪稱川普 政府正制定加徵半導體新關稅 計畫，若企業在美國生產可豁免關稅。國民黨 立委李彥秀質疑，美方晶片戰略施壓力道增強，當硬體製造加碼投資美國，未來台灣發展主權ＡＩ利基在哪裡？

行政院表示，美方目前尚未公布半導體關稅調查報告，但台美投資ＭＯＵ（備忘錄）已確保我方多項優惠待遇；對台美投資布局，經濟部昨日證實，台廠近期對美加碼投資額兩百億美元，主要聚焦半導體、ＡＩ需求。

李彥秀指出，路透最新民調顯示，川普總統施政滿意度停留在33%的歷史低點，受到伊朗戰爭、通貨膨脹的影響，選民明顯向民主黨傾斜，川普須透過製造業回流美國、創造更多高薪職缺。她說，盧特尼克的談話並不讓人意外，顯示未來美方施壓的力道只會越來越大。

李彥秀說，台灣想發展主權ＡＩ，硬體製造是台灣的強項，造就近兩年經濟快速增長，但除硬體供應鏈布建外，台灣在電力、算力以及腦力上，仍和亞洲鄰國有相當大距離，當硬體製造加碼投資美國，台灣未來發展主權ＡＩ的利基在哪裡，是政府必須面對的嚴肅課題。

行政院發言人李慧芝指出，美國商務部去年至今進行二三二調查，第二階段半導體關稅調查報告還未發布；今年1月台美簽訂ＭＯＵ中，已載明台灣取得多項優惠待遇，包括非半導體優惠待遇已先行生效，半導體關稅最惠國待遇中，包括赴美投資業者可享配額內免關稅，及配額外最優惠關稅稅率。

針對盧特尼克稱，台灣將加碼投資200億至300億美元，與經濟部長龔明鑫所稱的兩百億元有落差。經濟部次長賴建信說，金額為龔所稱的200億美元，主要品項在於半導體、ＡＩ的需求。

據了解，主責台美談判的行政院副院長鄭麗君每月都親自主持會議，盤點台廠對美投資進度，不只為掌握企業需求和產業布局，也被解讀為向美方展現台灣履行承諾決心，力求在美方公布二三二半導體關稅或三○一調查關稅時，將台灣納入優惠待遇。