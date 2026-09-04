我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

兩岸角力 陸「常態化」巡查台灣東部海域 海巡監控

記者陳宥菘廖炳棋／綜合4日電
大陸「常態化」巡查台灣東部海域，台海巡署監控。（本報資料照片）
大陸「常態化」巡查台灣東部海域，台海巡署監控。（本報資料照片）

大陸海警昨宣布派遣普陀山艦編隊赴台灣東部海域開展「常態化」執法巡查，並宣稱8月以來，普陀山艦編隊「持續加強相關海域管控」。陸方同天還披露，自然資源部8月在台灣東部海域開展海洋地球物理綜合調查，時間長達22天。

上述行動顯示，自日本、菲律賓5月底宣布啟動海域劃界談判以來，陸方持續以反制為藉口，派遣警艦艇、科研船等常態化巡航台灣東部海域，調查相關水域水文與自然環境，強化執法權的行使。

大陸海警局新聞發言人姜略昨表示，9月3日，中國海警普陀山艦編隊位「中國台灣島」以東海域依法開展常態化執法巡查。姜略指，8月以來，普陀山艦編隊持續加強相關海域管控，「有力保障正常航行和作業秩序，切實維護包括台灣同胞在內的中國民眾合法正當權益和生命財產安全」。

姜略還稱，「中國海警將持續加強在中國管轄海域執法巡查，堅決維護國家領土主權和海洋權益」。

大陸官媒新華社同日披露，大陸自然資源部第二海洋研究所於8月10日至31日在台灣東部海域開展了海洋地球物理綜合調查，稱這是「為全面瞭解我國管轄海域基礎地質與海底構造特徵，服務自然資源管理和國土空間規畫『一張圖』建設」。

報導稱，此次調查採用多學科同步調查手段，利用多波束、多道地震、海底地震、重磁等技術採集了包括海底地形、沉積地層、深部地質構造、地球物理場等海底環境基礎數據，為進一步掌握該海域海底地質及地球物理特徵，開展台灣島以東海域海底沉積、構造以及深部地殼結構和動力演化過程等地質研究積累數據，也為在該海域開展管轄海域綜合治理提供了科學依據。

台海巡署表示，中國海警1306普陀山艦、2502岱山艦昨上午分別在綠島東方約105浬及74浬處滯留漂航，海巡派吉安艦等艦艇全程監控。

海巡署強調，我國在台灣東部專屬經濟海域擁有主權權利及管轄權，中國對台灣周邊海域沒有管轄權，並批評中方以「中國台灣島」、「執法巡查」等說法進行政治操作，海巡將持續掌握中國海警船動態，並派艦艇應處。

上一次大陸宣稱「在台灣島以東海域依法開展常態化執法巡查」是7月31日由秀山艦編隊執行。此前6月，大陸自然資源部東海局科研船曾在該海域開展海洋環境調查；7月，大陸農業農村部科研船曾展開漁業資源調查。

精華 FAQ

  • 大陸海警宣布由普陀山艦編隊在台灣東部海域開展常態化執法巡查，並稱8月以來持續加強相關海域管控，強調要維護航行與作業秩序。

  • 新華社指出，自然資源部第二海洋研究所於8月10日至31日完成22天海洋地球物理綜合調查，蒐集海底地形、地層、構造與地球物理等基礎數據。

  • 海巡署表示，中國海警船在綠島東方海域滯留漂航時，已派艦艇全程監控，並重申台灣東部專屬經濟海域屬我方主權權利及管轄範圍。

日本

上一則

向綠下戰帖？蔣萬安登記參選：會勾選「辯論」這個選項

下一則

桃警「球員兼裁判」 開人頭公司自肥14標案 圖利1.1億

延伸閱讀

中國海警宣布：台灣島以東海域 依法開展常態化執法巡查

中國海警宣布：台灣島以東海域 依法開展常態化執法巡查
雙方最近僅20公尺…陸4海警船 闖金門限制水域遭驅離

雙方最近僅20公尺…陸4海警船 闖金門限制水域遭驅離
台7成民眾認中海警台灣東部外海巡邏屬「惡意」 國台辦堅稱：正義之舉

台7成民眾認中海警台灣東部外海巡邏屬「惡意」 國台辦堅稱：正義之舉
4艘中國海警船再闖金門 台海巡隊近迫拒止

4艘中國海警船再闖金門 台海巡隊近迫拒止

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
母親失智八年的瑞智基金會董事陳心希說，最重要的是轉換心境，雖然可能每天都在失去她，她很多功能都在衰退，但要面對現實，要接受現在的她，要學習陪伴未來的她。（記者魏忻忻／攝影）

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

2026-08-29 18:01
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
曾馨瑩（左）和郭台銘（右）一起參加庫克的退休晚宴。圖／摘自IG

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

2026-08-30 12:38
陳佩琪認為，平平都是醫師夫妻，陳幸妤給小孩2300萬教育基金被讚美，而她5年給小孩619萬就是貪污嫌疑重大？對此，吳欣岱將問題拆成兩層面，解釋兩者不能相提並論。聯合報系資料照

陳幸妤2300萬vs.陳佩琪619萬 為何一個被誇一個被查？

2026-08-27 16:00

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見