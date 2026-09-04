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黑白集／小三通人數衝高 陸823甩賴一耳光

黑白集
賴清德總統。（記者曾學仁／攝影）
賴清德總統。（記者曾學仁／攝影）

國台辦發言人張晗在例行記者會上說，暑期小三通航線熱度攀升，廈金小三通累計載客量38萬人次，其中8月23日客流量突破7900人次，創復航後單日最高紀錄。看似台辦又報了一堆沒用的數字，實則幽了咱們賴政府一默。

蹊蹺不在數字，在日期。青鳥們想必記得，賴總統那天風塵僕僕飛到金門，冒著大雨主持823砲戰追悼儀式，警示「忘戰必危」的凶險。台辦則不著痕跡地提醒台北：台灣民眾早已把金門當成通途，就在賴清德的眼皮底下，把客流量推上新高，狠甩總統一記耳光。

823砲戰曾是兩岸敵對的象徵，但那已是冷戰時期的圖騰。蘇聯瓦解後兩岸迅速走向和解，官民密切協商交流，小三通就是成果之一。化金門戰地為和平前哨，可是獨屬扁政府的兩岸功勛。

但賴清德就是驢脾氣，捨小三通功德不做，硬是想把全民拉回到躲砲彈的歲月。可惜民眾不埋單，偏選這天爆出通航小高潮，將數字飆上新猷。儘管距疫前最高峰還有小段差距，卻已追平過去日均人次。

這兩年賴政府逼陸配、抓共諜，連路邊拍照、車站看理財，都會被莫名公審。今年暑假還搞個斷網演習，誰都心知肚明，芒果乾特賣會又登場了！但從小三通熱潮可窺知，這種恫嚇伎倆已經失效。萊爾校長不信邪，年底選舉勢必又成票房毒藥。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 國台辦表示，暑期廈金小三通持續升溫，累計載客量達38萬人次；其中8月23日單日客流突破7900人次，創下復航以來最高紀錄。

  • 因為賴清德同一天前往金門主持823砲戰追悼儀式，強調「忘戰必危」，但小三通卻在這天創高，形成強烈反差，作者藉此批評政府論述被現實打臉。

  • 作者認為，小三通反映民眾仍重視便利交流，金門早已是通途而非戰地象徵；若政府持續操作恐懼與對立，可能與民意脫節，影響選舉支持。

賴清德

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