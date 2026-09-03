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「有些武器不須買」台後備軍人楷模指美國霸道

台灣新聞組／台北3日電
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國防部舉行軍人節暨全民國防教育日表揚大會，獲「後備輔導幹部楷模」獎項的後備指揮部...
國防部舉行軍人節暨全民國防教育日表揚大會，獲「後備輔導幹部楷模」獎項的後備指揮部全國委顧團總團長姜文郎質疑，國軍有些武器不需要對美採購。（記者林伯東／攝影）

國防部昨天舉行九三軍人節暨全民國防教育日表揚大會，賴清德總統致詞時表示，明年度國防預算首度突破1兆元(台幣，下同，約315億美元)，達1兆1225億元，持續超過GDP的3%，也持續照顧官兵、調整待遇。不過，有受獎的後備幹部質疑美國是「鴨霸（霸道）的國家」，直言國軍有些武器不需要向美國採購。

獲得「後備輔導幹部楷模」獎項的後備指揮部全國委顧團總團長姜文郎會前表示，有些武器不需要向美國採購，因為他發覺美國「不是一個很好的朋友」；國軍的武器當然是以防衛為主，有一些比較精進的武器，依我們的科技已經能夠發展，不需要聽這些「鴨霸的國家」來採購。姜文郎發言後，強調這是他個人見解。後備指揮部表示，相關發言不代表國軍立場。

後備指揮部表示，相關發言純屬個人見解，不代表國軍立場。國防武器裝備籌獲，均依敵情威脅及防衛作戰需求嚴謹評估，透過「國防自主」及「對外軍、商購」等途徑籌獲，相關做法均為強化自我防衛能力之必要手段。

後備指揮部強調，國軍對於美方依據「台灣關係法」與「六項保證」，落實對台安全承諾、提供防衛性武器，多次表達誠摯感謝。後備指揮部將持續戮力落實後備戰力整備，以及全民防衛動員工作，善盡保國衛民職責。

此外，賴總統昨強調照顧官士兵，但明年度國防預算書，軍官士官未服滿年限退伍賠償金的歲入預算，編列1億3997萬元，較上年度增列2245萬餘元。國民黨立院黨團書記長許宇甄說，該給軍人的加薪不給，軍人要走的賠款倒是算得清清楚楚，這就是賴政府的敬軍？

精華 FAQ

  • 賴清德指出，明年度國防預算首度突破1兆元，達1兆1225億元，並持續超過GDP的3%。他也表示政府會持續照顧官兵與調整待遇，展現對國軍的支持。

  • 姜文郎在受獎前表示，美國是「鴨霸」的國家，並認為國軍有些武器不需要向美國採購，因為台灣依自身科技已可發展部分較精進武器。他事後強調這只是個人見解。

  • 後備指揮部表示，姜文郎相關發言純屬個人意見，不代表國軍立場。國軍武器裝備籌獲會依敵情威脅與防衛需求評估，透過國防自主及對外軍、商購方式提升防衛能力。

賴清德 國防部

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