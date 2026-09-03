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台勞長赴陸出席APEC 國台辦將按「一中原則」 陸委會反駁

台灣新聞組／綜合3日電
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大陸今年是APEC主辦經濟體，圖為遼寧省大連市街頭，這是APEC第三次高官會的舉...
大陸今年是APEC主辦經濟體，圖為遼寧省大連市街頭，這是APEC第三次高官會的舉辦地。(中新社)

台灣的勞動部長洪申翰確定出席9月下旬在大陸南京舉行的亞太經濟合作（APEC）人力資源發展部長會議，大陸國台辦昨日稱，將按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄的規定及慣例處理「台灣地區」參會事宜。但陸委會昨晚回應稱，台灣是APEC的正式會員，不存在所謂「一中原則」的前提。

大陸國台辦發言人張晗昨日上午主持召開例行記者會，針對台媒詢問如何看待洪申翰此次參會，是否有助於增加兩岸交流互動？她表示，作為今年國台辦活動的東道主，將按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄規定及慣例處理台灣的參會事宜。

記者追問，台灣方面說去年12月以來，台灣已有25個部會及單位、超過300人次前往大陸參加各項APEC會議，「過程平順，沒有發生意外情形」，陸方是否會比照，確保洪申翰此次參會過程「平順」進行？對此，張晗僅重申上述立場。

對於陸方說法，陸委會昨傍晚回應，台灣是APEC的正式會員，具完整的會員資格，一向依循APEC相關規範與慣例參與各項APEC活動，參與地位不容貶損，更不存在所謂「一中原則」的前提。陸委會接著指，中方作為今年APEC主辦經濟體，有責任確保每一位會員平等參與的權利。

據悉，今年5月，時任行政院政務委員楊珍妮就曾赴蘇州出席APEC貿易部長會議，台代表團名稱未被矮化，維持APEC慣例的「Chinese Taipei」，台方也被依照「Ｔ」來排位，而未與大陸的「Ｃ」排在一起。此外，經濟部政務次長江文若、財政部政務次長阮清華等官員，過去幾個月也都曾赴大陸出席相關會議。

而對於社群媒體近日流傳，一名台灣青年在上海通關時遭便衣盤查6小時，原因是曾在國際特赦組織打工，張晗則稱該機構「甘當國際反華勢力的馬前卒，曾多次搬弄是非，造謠抹黑大陸。邊檢部門對曾為這個機構工作的個別人員進行審查，完全合理合法」。陸委會昨則藉此案，再度提醒稱，應慎思赴陸的必要性。

至於有媒體報導稱，大陸涉台系統有意將韓國女團TWICE成員周子瑜列為拉攏目標，對此張晗昨日回應說，大陸歡迎台灣藝人來大陸發展，但絕不會允許與縱容「一面在大陸賺錢、一面支持台獨」的行為。

精華 FAQ

  • 洪申翰確定出席9月下旬在大陸南京舉行的APEC人力資源發展部長會議，這也是本文聚焦的主要事件，並引發兩岸對台灣參會地位的表態交鋒。

  • 國台辦表示，將按照「一個中國原則」以及APEC相關諒解備忘錄的規定與慣例，處理台灣地區的參會事宜，並未正面回應是否能確保過程平順。

  • 陸委會強調台灣是APEC正式會員，參與地位不容貶損，也不存在一中原則前提；同時藉上海通關盤查案例提醒，民眾應慎思赴陸的必要性。

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