黑白集／赴大陸要三思？ 洪申翰打臉吳釗燮

勞動部長洪申翰將赴陸出席APEC。（本報資料照片）

國安會秘書長吳釗燮日前發出警告，說中共 新的出入境管制辦法將成為「跨國鎮壓」新工具，呼籲要去大陸的人「真的要三思」。話聲才落，勞動部長洪申翰便表態他將赴南京參加「APEC 人力資源發展部長會議」。看來，洪申翰根本不把吳釗燮的話當回事。

幾天前，洪申翰原本聲稱9月下旬要到上海，幫參加「國際技能競賽」的年輕選手打氣；幾天之後，他突然把目的地轉向南京的APEC部長會議。從上海換成南京，距離不遠，時間都是9月下旬，顯示洪申翰打定主意要來一趟大陸行。其目的，可能在為民進黨 年底選舉造勢，製造賴政府願意「破冰」的想像。

擔心洪申翰會遭遇不測的人，可能多慮了。5月下旬，同級的APEC貿易部長會議在蘇州舉行，台灣由前政委及經貿談判總代表楊珍妮與會，會中待遇皆依APEC規範及平等參與原則進行，名牌都是不打折的「中華台北」。楊珍妮沒問題，洪申翰也應該沒問題，中共只要照APEC章法走就行。如果北京趁機給洪申翰穿小鞋，就正好幫民進黨助選。

賴政府那廂由吳釗燮警告全民不要赴陸，這廂卻派洪申翰出馬去試刀鋒，到底想證明什麼？是自己的狡計多，或者中共也能講理，還是百姓太好唬？洪申翰去南京，打臉吳釗燮，吹噓什麼登陸第一人都是假的！（轉載自聯合報）