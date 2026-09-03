我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

黑白集／赴大陸要三思？ 洪申翰打臉吳釗燮

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
勞動部長洪申翰將赴陸出席APEC。（本報資料照片）
勞動部長洪申翰將赴陸出席APEC。（本報資料照片）

國安會秘書長吳釗燮日前發出警告，說中共新的出入境管制辦法將成為「跨國鎮壓」新工具，呼籲要去大陸的人「真的要三思」。話聲才落，勞動部長洪申翰便表態他將赴南京參加「APEC人力資源發展部長會議」。看來，洪申翰根本不把吳釗燮的話當回事。

幾天前，洪申翰原本聲稱9月下旬要到上海，幫參加「國際技能競賽」的年輕選手打氣；幾天之後，他突然把目的地轉向南京的APEC部長會議。從上海換成南京，距離不遠，時間都是9月下旬，顯示洪申翰打定主意要來一趟大陸行。其目的，可能在為民進黨年底選舉造勢，製造賴政府願意「破冰」的想像。

擔心洪申翰會遭遇不測的人，可能多慮了。5月下旬，同級的APEC貿易部長會議在蘇州舉行，台灣由前政委及經貿談判總代表楊珍妮與會，會中待遇皆依APEC規範及平等參與原則進行，名牌都是不打折的「中華台北」。楊珍妮沒問題，洪申翰也應該沒問題，中共只要照APEC章法走就行。如果北京趁機給洪申翰穿小鞋，就正好幫民進黨助選。

賴政府那廂由吳釗燮警告全民不要赴陸，這廂卻派洪申翰出馬去試刀鋒，到底想證明什麼？是自己的狡計多，或者中共也能講理，還是百姓太好唬？洪申翰去南京，打臉吳釗燮，吹噓什麼登陸第一人都是假的！（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 他警告中共新的出入境管制辦法可能成為「跨國鎮壓」的新工具，並呼籲要去大陸的人「真的要三思」，提醒外界提高風險意識。

  • 他先說9月下旬要到上海，替參加「國際技能競賽」的年輕選手打氣；之後又改口將前往南京，參加APEC人力資源發展部長會議。

  • 作者認為洪申翰赴南京等於打臉吳釗燮，顯示賴政府一邊警告赴陸風險、一邊又派官員出訪，可能是在為年底選舉營造破冰與造勢效果。

民進黨 APEC 中共

上一則

「核電是趨勢」核三重啟將核定 台電明年燃煤預算仍暴增百億

下一則

兒獲交換生遭批特權 蔣萬安：不領公費 連勝文：欺負孩子缺德

延伸閱讀

台勞動部長洪申翰9/21赴陸出席APEC 寫綠2016執政以來這紀錄

台勞動部長洪申翰9/21赴陸出席APEC 寫綠2016執政以來這紀錄
洪申翰赴中參加APEC 國民黨稱正面看待 但也酸民進黨

洪申翰赴中參加APEC 國民黨稱正面看待 但也酸民進黨
別人訪陸是統戰、勞長去是交流 藍：證明「綠能你不能」

別人訪陸是統戰、勞長去是交流 藍：證明「綠能你不能」
台勞動部長訪滬出席技能競賽？ 陸：一中原則處理

台勞動部長訪滬出席技能競賽？ 陸：一中原則處理

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
母親失智八年的瑞智基金會董事陳心希說，最重要的是轉換心境，雖然可能每天都在失去她，她很多功能都在衰退，但要面對現實，要接受現在的她，要學習陪伴未來的她。（記者魏忻忻／攝影）

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

2026-08-29 18:01
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
曾馨瑩（左）和郭台銘（右）一起參加庫克的退休晚宴。圖／摘自IG

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

2026-08-30 12:38
陳佩琪認為，平平都是醫師夫妻，陳幸妤給小孩2300萬教育基金被讚美，而她5年給小孩619萬就是貪污嫌疑重大？對此，吳欣岱將問題拆成兩層面，解釋兩者不能相提並論。聯合報系資料照

陳幸妤2300萬vs.陳佩琪619萬 為何一個被誇一個被查？

2026-08-27 16:00

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見