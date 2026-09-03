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新聞評論／綠營滿街獵巫抓共諜 是破壞社會互信愚行

聯合報社論
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綠委林楚茵拿著網民的偷拍照片，輕率檢舉台北車站一名旅客疑為共諜。（本報資料照片）
綠委林楚茵拿著網民的偷拍照片，輕率檢舉台北車站一名旅客疑為共諜。（本報資料照片）

反中政策催化下，綠營近期頻頻上演「獵巫」和「抓共諜」戲碼，到了疑神疑鬼而一再翻盤的地步。綠委林楚茵拿著網民的偷拍照片，輕率檢舉台北車站一名旅客疑為共諜；經警方追查，發現當事人只是在收看線上理財課程，僅因畫面有「2戰區光合系統」字樣，就被當成共諜。對比之下，兩名陸客乘橡皮艇偷渡來台，暢遊一星期後才被逮捕；可見我們的國家安全網該密的地方太鬆，沒事的地方卻拚命獵巫製造假象。對此，賴政府不擔心會帶來「狼來了」的信用破產效應嗎？

民眾對周遭事物保持警覺，並不是壞事。就像陸客從八里偷渡上岸，就是當地釣客察覺有異報警，才得以緝獲。但這兩年上演的獵巫戲碼，更多是譁眾取寵的鬧劇，純粹是民眾無知而心生疑鬼，政治人物又誇大散播，用來炒熱反中氣氛。這種操作，不僅看不出捍衛國家安全的嚴肅用心，更有害社會內部的互信和韌性。

舉例而言，去年民進黨北市議員指控，疑有「中國口音」的直播主狂拍小學生上下學，擔心學生形象受「境外平台」利用。經警方調查，該直播主只是住在附近來台多年的陸配，在分享其在地生活及台灣民情。同一時間，高雄綠委也檢舉「中國口音」的黑衣女子在學校附近攝影，狀極可疑。經警方調查，原來是來台廿多年的陸配在直播分享高雄的風土民情及自己的擺攤生活，只是鏡頭剛好帶到學校。

這兩個例子顯示，有些台灣民眾對所謂「中國口音」，愈來愈覺得敏感與不安。但如果放寬視野，從早年遷台的「外省人」，到近二、三十年來台的陸配，說的都是廣義的中國口音。早些年，這都是我們生活中時常聽聞的腔調，根本不覺有異；但近年在民進黨仇中恫嚇下，卻突然變得草木皆兵，不少人把自己的同胞當成了「異類」。這種現象，算不算多元社會的退化？

換一個角度看，這些在台陸配喜歡直播她們的台灣生活，顯示這類視頻在大陸有其特定市場，受到歡迎。事實上，這些短片是善意或惡意，一看即知，也有助於增加對岸人民對台灣的了解和喜愛；其效果，恐怕是任何政府宣傳都做不到的事。但如果政客或青鳥以「恐中」眼光，將所有「中國口音」都當成共諜，把陸配或其他陸客的直播一律視為陰險、惡意，這除了阻斷兩岸民間的彼此理解，也將加深台灣社會內部的裂痕，絕對得不償失。

除了把「中國口音」視為異類，在民進黨的反中催化下，不少台灣民眾對簡體字及所謂「支語」的排斥感也越來越強，這是另一個令人憂慮的現象。近日沸沸揚揚的「北車筆電烏龍共諜案」，就是因為當事人筆電上的「2戰區光合系統」以簡體字呈現，加上敏感的「戰區」等軍事用語，立馬刺中某些青鳥的玻璃心。六月間，國美館跨館幫忙科博館宣傳其新特展，小編不慎用了「上新」（推出新品）一詞，立馬遭網路「支語警察」圍剿，館方隨即被迫道歉修改。

政府或公家機構遣詞用字，基本上必須講究準確妥貼，不可輕佻。但從資訊交流及知識交換的角度看，能夠了解他國語文無疑是一種優勢，即使對方是敵對方也一樣；人們其實不必對簡體字或「支語」一味排斥或敵視，否則將只是自我設限。

所謂「知己知彼，百戰百勝」，大陸民眾拚命想要了解台灣，許多人對台灣也懷有好印象。而如果本地政客只會亂喊抓「共諜」，青鳥只會根據口音來分辨敵友；到最後，哪一方會更強？台灣是開放社會，別一味在內部找敵人。（轉載自聯合報社論）

精華 FAQ

  • 文章主要批評綠營在反中政策催化下，頻繁上演獵巫與抓共諜戲碼，卻常因口音、簡體字或表面線索誤判無辜民眾，並把社會推向疑神疑鬼。

  • 作者認為，將中國口音與簡體字直接等同敵意或共諜，是過度敏感與政治化的結果，不但無助辨識真正威脅，還會讓台灣社會對同胞產生不必要的敵視。

  • 文章指出，這種獵巫風氣會造成狼來了式的信用破產，也會誤傷陸配、直播主等無辜者，進一步破壞兩岸民間理解、削弱社會內部互信與韌性。

民進黨 偷渡

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