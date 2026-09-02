我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

台勞動部長洪申翰9/21赴陸出席APEC 寫綠2016執政以來這紀錄

台灣新聞組／台北2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
勞動部長洪申翰1日主持勞動部普渡儀式，證實將於本月前往大陸南京參加APEC人力資...
勞動部長洪申翰1日主持勞動部普渡儀式，證實將於本月前往大陸南京參加APEC人力資源發展部長會議。（記者胡經周／攝影）

勞動部長洪申翰將於本月21日赴陸，參加亞太經合會（APEC）人力資源發展部長會議。他昨受訪表示，無論發生各種狀況，台灣作為APEC正式會員，都會爭取會員該有的權利，平等參與、對等尊嚴；對於安全相關問題，也將依外交部、陸委會建議辦理，「我們並不擔心這件事」。洪若成行，將成為民進黨自2016年執政以來，除卸任政委楊珍妮外，首位出訪大陸的部長。

洪申翰表示，APEC是台灣以正式會員參與國際的重要機制，在APEC規定及模式下，各會員國都是以平等參與作為核心原則，已收到APEC人力資源發展部長會議的正式邀請函。

洪申翰說，這次行程很單純，就是參與國際會議，在會議上針對各國關切的人力跟勞動政策議題，表達台灣經驗、看法，「對我們來說，就是一次參與國際、參與國際組織的機會」。

洪申翰強調，不管發生各種狀況，台灣作為正式會員，都會清楚說明跟爭取正式會員該有的平等參與、對等尊嚴，這是台灣參與任何國際會議的最基本原則。

被問到賴清德總統、行政院長卓榮泰是否有對此次出訪有指示，洪申翰說，執政團隊一直以來的態度是希望積極參與國際組織、國際社會，並未改變，「所以總統、院長支持此次積極參與國際的作為」。

至於在上海舉行的國際技能競賽，洪申翰說，選手才是競賽最重要的主角，應降低競賽外的不確定因素，尤其是政治因素，因此這次將由勞動力發展署署長黃齡玉帶隊。

外交部昨表示，自去年12月到今年8月底止，台灣已有25個部會及單位、超過300人次前往中國，參加包括部長及高階會議在內的各項APEC會議，過程平順，沒有發生意外情形；針對洪申翰將率團與會，外交部已再次透過管道要求中方務必確保台方在中國期間的安全平順，並已促請其他APEC會員共同關注；外交部將續與勞動部密切聯繫，積極協助各項與會事宜。

外交部指出，中國於2024年爭取今年APEC主辦權時，在台灣及理念相近國家共同要求下，以書面保證將確保各APEC會員赴中與會人員的人身安全；台灣及理念相近國家之後也不斷提醒中方務必忠實履行上述承諾。

精華 FAQ

  • 洪申翰將於9/21前往中國，出席在APEC架構下舉行的人力資源發展部長會議，主要是針對各國關切的人力與勞動政策議題交換意見，並代表台灣表達經驗與看法。

  • 洪申翰表示，台灣身為APEC正式會員，會依規定爭取會員應有的權利，堅持平等參與與對等尊嚴；對於安全問題，也會依外交部與陸委會建議辦理。

  • 若洪申翰順利成行，將成為民進黨自2016年執政以來，除卸任政委楊珍妮外，首位出訪中國的部長，因而被視為具有特殊政治與外交意義。

民進黨 APEC

上一則

台中副市長訪陸遭質疑「假招商、真密會」 藍批綠抹紅

下一則

政大新生群背景圖遭換成沈伯洋 學生嘆政治退出校園跳票

延伸閱讀

洪申翰赴中參加APEC 國民黨稱正面看待 但也酸民進黨

洪申翰赴中參加APEC 國民黨稱正面看待 但也酸民進黨
台勞動部長訪滬出席技能競賽？ 陸：一中原則處理

台勞動部長訪滬出席技能競賽？ 陸：一中原則處理
日駐中大使金杉憲治：藉年底APEC會議改善中日關係不樂觀

日駐中大使金杉憲治：藉年底APEC會議改善中日關係不樂觀
晤習近平 普亭：願實現「俄中免簽」政策常態化

晤習近平 普亭：願實現「俄中免簽」政策常態化

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
母親失智八年的瑞智基金會董事陳心希說，最重要的是轉換心境，雖然可能每天都在失去她，她很多功能都在衰退，但要面對現實，要接受現在的她，要學習陪伴未來的她。（記者魏忻忻／攝影）

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

2026-08-29 18:01
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
曾馨瑩（左）和郭台銘（右）一起參加庫克的退休晚宴。圖／摘自IG

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

2026-08-30 12:38
陳佩琪認為，平平都是醫師夫妻，陳幸妤給小孩2300萬教育基金被讚美，而她5年給小孩619萬就是貪污嫌疑重大？對此，吳欣岱將問題拆成兩層面，解釋兩者不能相提並論。聯合報系資料照

陳幸妤2300萬vs.陳佩琪619萬 為何一個被誇一個被查？

2026-08-27 16:00

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見