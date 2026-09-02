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台中副市長訪陸遭質疑「假招商、真密會」 藍批綠抹紅

台灣新聞組／台北2日電
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台中市長盧秀燕（左）1日在市政會議前受訪，表示請副市長鄭照新（右）率團赴中國東莞...
台中市長盧秀燕（左）1日在市政會議前受訪，表示請副市長鄭照新（右）率團赴中國東莞參加台灣名品博覽會，參展目的很單純，就是為產業找生計、拚商機。（記者余采瀅／攝影）

台中市副市長鄭照新今將率團赴中國大陸東莞參加台灣名品博覽會，綠營議員質疑是單純協助台商、推動產業交流，或是「假招商、真密會」，替台中市長盧秀燕未來的兩岸路線「探路」？盧秀燕昨說，參展目的單純，就是為台中機械與糕餅產業找生計、拚商機。

鄭照新與經發局長張峯源等公務員赴陸許可申請，由內政部移民署受理審查。據了解，兩人申請都已審核通過。移民署僅表示，審查結果將另行通知申請人及其服務機關。

中市議會民進黨團總召周永鴻說，鄭照新此次赴東莞參加台灣名品博覽會，據了解，是由盧秀燕親自拍板，除鄭照新外，還有張峯源、工策會代表陳學聖同行。

周永鴻說，東莞台博會主辦單位包括中國地方政府涉台單位，盧秀燕雖未親自前往，卻派出具政治論述能力的核心團隊出席，市府有責任向市民說清楚；他也要求以公務身分赴陸的市府代表返台後，應公開完整行程、實際接觸對象及談話內容，接受議會與市民監督。

被問到此趟行程是否布局2028？盧秀燕說，拚經濟是政府最重要責任，政府有責任幫各行各業、百工百業找出路、找生計；台中機械業與糕餅業是台中相當重要的傳統產業，現在面臨擴大市場或維持生計的問題，這次請鄭副市長率團赴中國東莞參加台灣名品博覽會，參展目的很單純，就是為這些產業找生計、拚商機。

針對綠營質疑，藍白立委表示，交流才可促進互信，為民眾創造好日，民進黨不要「綠營部長赴陸就拍手，藍營依法交流就抹紅」；綠營立委則提醒，應注意赴陸風險。

國民黨立委廖偉翔表示，勞動部長洪申翰證實將赴南京出席APEC部長級會議，民進黨上下齊聲護航此行是「對等尊嚴的公務交流」；而台中市政府為了在地產業拓展外銷通路、合法出訪時，綠營卻立刻換上另一副嘴臉發動抹紅攻擊，難道兩岸交流的標準，全由政黨顏色來決定？民眾黨立黨團總召陳清龍也表示，這是典型的雙重標準。

民進黨立委鍾佳濱表示，既然移民署審查已經通過，就代表符合相關規定，但也提醒國人現在赴陸要很小心，希望鄭照新要注意風險。

精華 FAQ

  • 鄭照新將率團赴中國大陸東莞參加台灣名品博覽會，綠營認為此行可能不只是招商交流，還可能有政治性密會安排，因此質疑市府動機不單純。

  • 盧秀燕表示，這次安排鄭照新率團前往東莞，主要是為台中機械與糕餅等傳統產業找生計、拚商機，目的是協助業者拓展市場，並非外界猜測的政治布局。

  • 藍白陣營批評民進黨對不同政黨的赴陸交流標準不一，認為依法出訪不應被抹紅；民進黨則要求公開行程與接觸對象，並提醒鄭照新赴陸要特別注意風險。

內政部 盧秀燕

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