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台灣去年對美投資創新高 美國在台協會處長谷立言：美台前所未有強健

編譯盧思綸／即時報導
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美國在台協會處長谷立言去年6月13日出席國立故宮博物院舉行的紐約大都會藝術博物館...
美國在台協會處長谷立言去年6月13日出席國立故宮博物院舉行的紐約大都會藝術博物館新展開幕式上致詞。（路透）

路透31日報導，美國在台協會處長谷立言31日出席「自由250：半導體人才培育高峰會」表示，美台關係「從未如此強健」，強調台灣也正透過科技投資，協助美國推動再工業化。

在SEMICON Taiwan 2026國際半導體展揭幕前夕，美國在台協會與台灣教育部、外交部，以及經濟部產業發展署共同舉辦「自由250：半導體人才培育高峰會」（Freedom 250 Workforce First Summit），這是慶祝美國獨立紀念日及美台夥伴關係的「自由250」（Freedom 250）系列活動之一。

谷立言表示：「美國與台灣的關係從未如此強健，尤其隨著雙方在高科技與先進製造領域的合作持續深化。」他並指出，去年台灣對美國的外國直接投資創下歷史新高。

谷立言說：「台灣正協助美國再工業化，從亞利桑那州與德州的投資開始；美國企業也透過在新竹與台北設立據點，持續擴大科技合作夥伴關係。」

路透指出，美國總統川普過去曾數度批評台灣「偷走」美國的半導體產業。台灣政府認為這種說法並不公平，但同時也支持台灣企業增加對美投資。

與谷立言同場出席活動的美國商務部官員則表示，旨在強化美國本土半導體製造的《晶片法案》（CHIPS Act），正「確保美國未來數十年的繁榮與創新」。

美國商務部半導體投資與創新執行主任佛勞恩霍夫（Bill Frauenhofer）表示：「川普總統與本屆政府致力的不只是讓半導體製造回流美國，更要創造美國就業機會，打造能讓我們的國家與人民更加強大的職涯。」

精華 FAQ

  • 谷立言表示，美國與台灣的關係「從未如此強健」，尤其在高科技與先進製造領域的合作持續深化，顯示雙方經貿與產業夥伴關係正加速升溫。

  • 谷立言指出，去年台灣對美國的外國直接投資創下歷史新高，並提到台灣正從亞利桑那州與德州等地的投資，協助美國推動再工業化。

  • 美國商務部官員表示，CHIPS Act不只是強化本土半導體製造，更要確保美國未來數十年的繁榮與創新，並透過製造回流帶動就業與職涯機會。

谷立言

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