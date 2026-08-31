綠委烏龍疑共諜情蒐 男喊冤：「2戰區光合系統」是理財課代號

高男說，所謂「2戰區光合系統」，只是投資專家及課程分組的代號，與諜戰無關。(圖／警方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 北捷月台男子筆電畫面被誤指為共諜情蒐，並引發林楚茵要求國安調查；警方查核後確認他是在聽投資理財課，證實只是烏龍一場。

日前有民眾上網發文，指稱北捷板南線月台有男子手持筆電，螢幕顯示「2戰區光合系統」，懷疑男子是共諜。民進黨 立委林楚茵也說，光合輿情監控系統被指是中國用來監測網路大數據與情報蒐集平台，喊話國安單位應立即查明。警方昨循線調查，男子自稱只是在聽投資理財課程，並重新播放相關音訊，員警發現內容與男子所述相符，研判是烏龍一樁。

民眾貼文指出，在捷運台北車站發現奇怪的人，拿著筆電在月台左顧右盼，螢幕顯示「2戰區光合系統」，懷疑對方是共諜出任務，已向警政署、陸委會、移民署、調查局等機關檢舉。

林楚茵指出，近期傳出疑似有共諜在北車使用「2戰區光合系統」蒐集資訊，台北車站是台灣重要交通樞紐之一，人流、周邊設施、民眾活動軌跡一旦被中共記錄分析，未來都可能成為戰時攻擊與癱瘓交通的參考資料。

林楚茵說，台灣是民主自由的國家，但自由不代表毫無防備，開放不代表可以讓中國勢力在台灣趴趴走、任意蒐集資訊。目前已有民眾蒐證並報案，國安及檢警單位應立即啟動調查，釐清相關人員身分、動機，以及背後是否涉及中國勢力。

台北市警局信義分局昨下午對外說明，48歲高姓男子8月29日中午在台北車站捷運月台等候友人，期間以筆電聽取音檔時遭側錄、上傳網路，引發爭議。高男對於遭側錄而引起外界關注感到非常錯愕，稱其有購買線上投資理財課程，平時可透過帳號密碼登入教學網站，打開教學音訊學習投資理財概念，遭側錄時就是在聽課、等朋友會合。

高男說，所謂「2戰區光合系統」，只是投資專家及課程分組的代號，與諜戰無關；高男並播放相關教學音訊給員警聽，員警清查後發現音訊內容與高男所述相符，事發時高男所聽的「2戰區光合系統」音訊中，投資專家甚至是在說明何謂「複利」，警方研判整件事只是誤傳烏龍。