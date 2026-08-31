關稅談判 國安局花千萬會見美政策執行者哈塞特

美國總統川普關稅政策執行者哈塞特。(路透)

根據美國司法部 的資料，台灣國安局委託華府公關公司牽線，花了32.5萬美元（約新台幣1030萬元），去年7月上旬促成國安局長蔡明彥與白宮經濟委員會主席、美國總統川普關稅 政策執行者哈塞特（Kevin Hassett）的會面。

當時，美國正忙著處理對全世界「對等關稅」議題。美國政府規定，凡是代表外國政府在美國境內進行政治遊說，都必須依外國代理人登記法向司法部登記。資料中發現，一家名為ASG的公關公司去年四月對司法部新增名為台灣國安局的客戶，另一名客戶則是台灣的亞太和平研究基金會。

亞太和平研究基金會負責研究兩岸關係、中國大陸事務和國際戰略，被視為國安系統的外圍智庫，現任董事長為許信良。

ASG執行長鮑汾（Eric Bovim）2002年曾任聯邦參議員博恩斯（Conrad Burns）的聯絡事務主任，他在2023年6月成立ASG。

根據司法部文件，ASG代理亞太和平基金會和國安局在華府經營政府關係，包含貿易事務的諮商，並收費32.5萬美元。ASG自去年（美東時間）6月20日起開始接觸白宮總統辦公室的顧問，並在（美東時間）7月8日成功安排蔡明彥會晤哈塞特。ASG與台灣合作的時間，起自2025年4月7日，9月30日結束。

哈塞特在川普政府的第一任期任白宮經濟顧問委員會（CEA）主席， 協助推動減稅法案；川普去年初重返白宮，就出任國家經濟委員會（NEC）主席，幫忙川普統籌、規畫並執行美國的國家經濟政策。川普去年發動對等關稅戰，哈塞特曾舉台灣為例，稱台灣連夜聯繫華府，各國都在積極尋求達成協議。

去年7月，談判團隊第三度赴美交涉對等關稅，賴清德總統7日與行政院長卓榮泰透過視訊聽取台灣團隊在華府的談判進展時，照片顯示蔡明彥人在華府與會。國安局事後的說法是，國安局負責的業務，包含經濟安全、經貿安全等，國安局是提供經貿安全專業給談判小組做諮詢。

據了解，蔡明彥在對美談判過程中，就「洗產地」、「科技竊密」和「國際局勢」三方面，提供建議和分析給談判團隊，扮演一定角色。

當時行政院經貿談判辦公室釋出新聞稿，僅提到美方經貿對口的美國貿易代表葛里爾與可能攸關晶片事務的商務部長盧特尼克。但從美國司法部的文件和蔡明彥的華府行顯示，我方官員接觸層級不只是美國內閣，還包含白宮經濟顧問。

國安局回應表示，面對國際政經局勢變化，除傳統情蒐管道外，亦透過政府交流、產業及專業諮詢團隊等多元途徑，掌握主要國家的安全及經貿政策動向，支援政府決策；民主國家進行合法諮詢遊說，已成國際慣例，該局與外國政策顧問公司委研合作，均依照當地法律規定，辦理必要登記及申報。面對本報詢問，亞太和平基金會表示沒有評論。