雙方最近僅20公尺…陸4海警船 闖金門限制水域遭驅離
4艘大陸海警船昨日進入金門限制水域，台灣海巡署以一對一併航與近迫驅離應處，雙方最近僅20至30公尺，約2小時後陸船全數離開。
AI摘要
文章摘要整理：
4艘大陸海警船昨日進入金門限制水域，台灣海巡署以一對一併航與近迫驅離應處，雙方最近僅20至30公尺，約2小時後陸船全數離開。
四艘大陸海警船昨天駛入金門限制水域，大陸海警局發布新聞稱在金門海域進行常態執法巡查。台灣海巡署調派海巡艇「一對一」併航監控及近迫驅離，雙方船艇最近一度僅相距20至30公尺，約2小時後四艘大陸海警船駛離。今年以來，大陸海警幾乎每月都公開發布福建海警在金門附近海域進行「常態執法巡查」的消息。
央視新聞報導，大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶昨天表示，8月29日，福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查。
朱安慶稱，8月以來，福建海警組織艦艇編隊持續強化相關海域管控力度，切實維護兩岸漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。
根據央視的影片，大陸海警船向台方兩艘巡防艇喊話：「我是海警山洲艦，我編隊正在執法巡查，請你不要誤判形勢，妨礙我航行安全」。
台海巡署金馬澎分署透過新聞稿說明，第12巡防區於昨天上午8時許，偵獲四艘大陸海警船接近金門限制水域，隨即啟動應處機制，立即調派海巡艇實施「一對一」併航監控與近迫驅離。
四艘大陸海警船上午8時50分許，自料羅西南以及翟山西南，以二艘編組模式分別航入金門限制水域，經海巡巡防艇全程蒐證，並透過中、英文廣播喊話及近迫拒止等方式強勢應處，大陸海警船於上午10時53分許全數轉向航離金門限制水域。
共有4艘大陸海警船在8月29日駛入金門限制水域，台灣海巡署偵獲後立即啟動應處機制，調派巡防艇實施一對一併航監控與近迫驅離。 根據報導，海警船與台方巡防艇最近一度僅相距20至30公尺，整體對峙約2小時後，4艘大陸海警船才全數轉向航離限制水域。 大陸海警局表示，福建海警是在金門附近海域依法開展常態執法巡查，並強調要維護兩岸漁民權益及廈金海域正常航行與作業秩序。
精華 FAQ
共有4艘大陸海警船在8月29日駛入金門限制水域，台灣海巡署偵獲後立即啟動應處機制，調派巡防艇實施一對一併航監控與近迫驅離。
根據報導，海警船與台方巡防艇最近一度僅相距20至30公尺，整體對峙約2小時後，4艘大陸海警船才全數轉向航離限制水域。
大陸海警局表示，福建海警是在金門附近海域依法開展常態執法巡查，並強調要維護兩岸漁民權益及廈金海域正常航行與作業秩序。
上一則
「比恐怖攻擊還恐怖」 周氏蝦捲遭灑一袋蟑螂 嚇壞顧客
下一則