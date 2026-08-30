台外交部編158億援友邦 砸10億在史瓦帝尼設產業園區

外交部明年將砸新台幣10億元在史瓦帝尼王國設立台灣產業園區。圖為賴總統今年5月訪問史瓦帝尼，與史國國王合影。(圖／總統府提供)

AI摘要 文章摘要整理： 外交部明年度預算增至454億元，其中158億元用於援助友邦，並加碼在史瓦帝尼設產業園區；同時高層出訪支援與非洲、太平洋合作預算上調，部分經貿項目則明顯縮減。

外交部今年度預算已比去年增加百億元（台幣，下同），明年度預算規模再度調升38億元，光是本部預算就有434億元，包含114處駐外館設維持費39億元，捐助國合會加碼到48億元，支持非洲衛生醫療增4.8億元，還要砸10億元在非洲友邦史瓦帝尼王國設立台灣產業園區。明年度為賴清德 總統等高層出訪的行政支援與公關預算也提升到近4億元。

駐外館舍由原本113處，在去年新增美國鳳凰城處後，達到114處，明年維持館處運作的預算將近39億元，比今年新增1.8億元。辦理元首等府院高層出訪業務，外交部的行政支援預算為3.7億元，比今年增加2767萬元；此外，國傳司配合府院高層出訪辦理新聞業務，以及辦理台灣數位內容合作推廣計畫項下，編列2670萬元，也增加1270萬元。

外交部長林佳龍力推的經貿交流活動在去年暴增5億元後，明年度預算將比今年少2.4億元，約4.8億元；其中，辦理商展和協助台灣企業赴外拓點的國際合作與經濟事務司的預算減列2.6億元，剩下3.1億元。運用台灣優勢產業實踐榮幫計畫等經費更是從去年的3.7億元縮水到7810萬元，減少近3億元。

在提供給友邦的基礎建設支持上，外交部明年度增列6億元，達158億元；其中，在非洲增加投資最多，協助非洲國家經建與衛生醫療擴增4.8億元，推動在亞非無邦交國家合作等榮邦計畫增加1.1億元；此外，在太平洋地區推動8大榮邦計畫增1.2億元。

在委辦事項，委託辦理亞非拉美等駐外技術團及專案計畫由5億元暴增到10億元；台灣在巴拉圭的台巴工業區所需的營運費用及訴訟等律師費用，由6761萬元，一口氣增加到4億7450萬元。林佳龍準備為推動在非洲友邦史瓦帝尼王國設立台灣產業園區投資10億元。

此外，林佳龍還計畫輸出台灣觀光餐飲專業人才經驗與數位科技服務來協助加海友邦培訓永續觀光人才，這項被稱為「台灣加勒比海共榮學院」的計畫，預算經費為2069.9萬元。

外交部本部預算明年度為434億元，領務局近19億元，外交事務學院1億元；外交部總計明年度預算達454億元。